Mit neuen Richtlinien den Verkehr ausbremsen

Verkehrsberuhigte Zonen sind mittlerweile in vielen Ortschaften ein fester Bestandteil. Doch nur wenige sind gut umgesetzt, sagt Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng). Beispiel Rue Cents in der Hauptstadt: Dort gilt zwar Tempo 30, aber die Straßenführung sei „poulriicht“: „Wer dort mit 30 km/h fährt, das habe ich auch selbst erlebt, muss sich auf die Zähne beißen“, so der Minister. Die Straßenführung lade geradezu dazu ein, schneller zu fahren.

Künftig soll eine solche Verkehrsführung, zumindest bei neuen Projekten, nicht mehr möglich sein. Gemeinsam mit Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) stellte François Bausch am Mittwoch die neuen ministeriellen Richtlinien zur Verkehrsberuhigung vor.

Die Gemeinden müssen sich bei der Umsetzung von Projekten an diese neuen Vorgaben halten. In der Vergangenheit seien die Teilbebauungspläne der Gemeinden (PAP) klassisch gestaltet worden: Eine Straße, Parkstreifen, teilweise seien auch bei neueren Projekten nicht einmal Fußwege vorgesehen gewesen, so François Bausch.

Geringere Geschwindigkeit, kürzerer Bremsweg

Verkehrsberuhigung bedeute in erster Linie mehr Sicherheit, betont François Bausch. Überhöhte Geschwindigkeit sei nach wie vor einer der Hauptrisikofaktoren und führe auch innerorts immer wieder zu Unfällen. So sei im vergangenen Jahr ein Mensch bei einem Unfall in einer Tempo-30-Zone ums Leben gekommen, sagte der Minister, ohne Details zu nennen. Auch hier habe die Straßenführung nicht ausreichend zur Verkehrsberuhigung beigetragen.

Aufgrund der niedrigen Geschwindigkeiten verkürzt sich der Bremsweg eines Fahrzeugs in Tempo-30-Zonen (13,5 Meter) im Vergleich zu Tempo-50-Straßen (27,5 Meter) im Durchschnitt um mehr als die Hälfte. Damit sinkt das Risiko eines schweren Unfalls deutlich.

Ohne bauliche Maßnahmen lassen sich Verkehrsteilnehmer in Tempo-30-Zonen nur schwer bremsen. Foto: Guy Jallay

„Lange Zeit wurde der öffentliche Raum hauptsächlich für den Verkehr geplant, vor allem für das Auto“, betont Taina Bofferding. Inzwischen habe sich die Welt jedoch verändert. Der öffentliche Raum müsse in erster Linie auf den Menschen ausgerichtet sein. Er müsse so gestaltet werden, dass sich die Bewohner wieder gerne in ihrem Viertel aufhalten.

Zur Verbesserung der Lebensqualität gehöre auch, dass der motorisierte Verkehr so gelenkt werde, dass er weder eine Gefahr noch ein Störfaktor darstelle, so die Ministerin. Die neuen Richtlinien würden den Gemeinden dafür die richtigen Instrumente an die Hand geben und gleichzeitig eine landesweit kohärente Stadtentwicklung ermöglichen.

Weniger Hürden bei Umsetzung

Verkehrsberuhigende Maßnahmen sollen für die Gemeinden künftig leichter umsetzbar sein. So soll die Einrichtung von Tempo-30-Zonen auf sogenannten Verteilerstraßen (Routes de distribution), also Straßen, die den Verkehr zu den Hauptverkehrsstraßen führen, mit weniger administrativen Hürden verbunden sein als bisher. Auf den im nationalen Mobilitätsplan vorgesehenen Hauptverkehrsstraßen bestehen jedoch gewisse Restriktionen. Maßnahmen können nur punktuell – beispielsweise vor einer Schule – auf einer Länge von bis zu 200 Metern getroffen werden.

Zur Verkehrsberuhigung sehen die Richtlinien in erster Linie bauliche Maßnahmen vor: Unter anderem können Blumenkästen, Schikanen, Einbuchtungen und Bodenplatten den Verkehr verlangsamen. Ein „poulriichter“ Straßenverlauf ist demnach nicht mehr vorgesehen. Auch Zebrastreifen sollen seltener eingesetzt werden. An Kreuzungen sollen die Fußwege nicht mehr unterbrochen werden. Stattdessen müssen Fahrzeuge in verkehrsberuhigten Zonen den durchgehenden Fußweg überqueren.

Die Richtlinien sehen unter anderem Bremsschwellen in den Tempo-30-Zonen vor. Foto: Carlo Nilles

Die neuen Richtlinien schreiben auch vor, dass die Zufahrten zu den Wohnvierteln über Verbindungs- und Verteilerstraßen für den motorisierten Verkehr auf ein Minimum zu beschränken sind. Damit soll verhindert werden, dass Verkehrsteilnehmer die Viertel als Schleichwege nutzen. Gleichzeitig sollen sogenannte modale Filter Fußgängern und Radfahrern direkte Zugänge ermöglichen.

Die Richtlinien gelten nur für zukünftige Projekte. Die Gemeinden sind nicht verpflichtet, bereits bestehende Zonen an die neuen Vorgaben anzupassen. Dies wäre vom Aufwand her auch nicht zu bewältigen, wie François Bausch betont. Die Gemeinden sind aber aufgerufen, Anpassungen vorzunehmen, wenn ohnehin bauliche Maßnahmen in den betroffenen Straßen anstehen.