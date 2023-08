„Miss, you cannot take the stone!”

Share this with email

Mit einem weinenden Auge stand ich am Flughafen in Namibia. Mein Auslandssemester neigte sich dem Ende zu und die Heimreise stand bevor. Doch bevor ich in den mitteleuropäischen Winter zurückflog, arbeitete ich noch eine Weile in einem Kunststudio in Omaruru, einem Dorf in der Erongoregion.

Steinliebhaber werden mich verstehen.

Dort wurde mir zum Abschied feierlich ein Stein überreicht. Aber nicht irgendein Stein. Steinliebhaber werden mich an dieser Stelle verstehen. Es war ein schöner Stein, ein violetter Amethyst, der allerdings noch in seinem Steinbett gefasst und deshalb zugegebenermaßen recht groß war.

Und damit die Reise auch für den Stein reibungslos verläuft, habe ich ihn kurzerhand in Luftpolsterfolie eingewickelt in mein Handgepäck gesteckt. Ein Fehler, wie sich in dem Moment herausstellte, als ich vor der Dame vom Zoll stand. Emotionslos, aber bestimmt nahm sie den Stein an sich und erklärte mir, dass es sich um eine Mordwaffe handele, die im Passagierraum nichts zu suchen habe.

Wie bereits erwähnt, war ich in diesem Moment sehr emotional und so war es wenig verwunderlich, dass aus dem weinenden Auge Krokodilstränen wurden und sie mir versprechen musste, den Stein nicht wegzuwerfen, sondern ihn bei sich zu Hause als Dekoration aufzustellen. Sichtlich irritiert wusste die Zollbeamtin zunächst weder mit dem Stein noch mit dem weinenden Häufchen Elend vor ihr etwas anzufangen.

Und so kam es, dass sie den Stein unauffällig wieder in meinen Rucksack steckte und sagte: „Nächstes Mal nicht im Handgepäck“.