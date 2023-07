Minderjährige wird weiterhin vermisst

Die 16-jährige Jully Seven Martins Braz wurde zuletzt am 12. Juli gesehen. Sie trug eine beigefarbene Kappe.

Jully Seven Martins Braz wurde zuletzt am 12. Juli gesehen. Foto: Police Grand-Ducale

(lm) - Die 16-jährige Jully Seven Martins Braz gilt seit dem 12. Juli als vermisst, wie die Polizei am verganenen Freitag mitteilte. Auch am 19. Juli fehlt von der Minderjährigen noch jede Spur. Die Polizei bittet weiterhin um Mithilfe.

Das Mädchen ist schlank, zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß, hat langes, braunes Haar und trägt eine Brille. Als sie zuletzt gesehen wurde, trug die Minderjährige eine beigefarbene Kappe.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten hat, wird gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer (+352) 244 30 1000 oder per E-Mail (police.capellensteinfort@police.etat.lu) an die Polizeidienststelle Capellen zu wenden.