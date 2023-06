Minderjährige wird vermisst

Die 11-jährige Yvette Nyatichi RATEMO wird seit Donnerstag vermisst. Sie wurde zuletzt gegen 17 Uhr in Differdingen gesehen.

Die Vermisste ist 1,67 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat schulterlange Dreadlocks, spricht Englisch und trug zuletzt eine kurze schwarze Hose, ein weißes T-Shirt und eine Brille.

Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Minderjährigen sollen bitte der Polizeidienststelle Differdingen per Telefon unter der Nummer (+352) 244 531000 oder per E-Mail an Police.DIFFERDANGE@police.etat.lu weitergeleitet werden.