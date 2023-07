Meteolux ruft orange Hitze-Warnstufe aus

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Während auf dem Unwetterradar schon die ersten Gewittersysteme von Frankreich Kurs auf das Großherzogtum nehmen, steht den Einwohnern erst noch ein hochsommerlicher Sonntag bevor.



Meteolux hat die Warnstufe am Sonntagmorgen auf Orange erhöht und warnt vor großer Hitze mit Höchsttemperaturen zwischen 33 und 35 Grad. Diese dürften vor allem im Süden des Landes im Zeitraum zwischen 12 und 19 Uhr erreicht werden.

Lesen Sie auch:Sieben schattige Plätzchen für ein heißes Wochenende



Am Nachmittag dürften sich erste Gewittersysteme am Horizont bemerkbar machen, die bereits jetzt von Frankreich kommend Kurs auf Luxemburg genommen haben. Für Abkühlung in den frühen Abendstunden dürfte also gesorgt sein. Eine Unwetterwarnung besteht aktuell noch nicht.