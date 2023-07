Mein Seifenalbum

Share this with email

Nein, der Titel ist kein Schreibfehler und nein, es sollte nicht Seifenoper heißen. Der Ausdruck ist auch nicht im Wörterbuch zu finden. Er ist mir ganz spontan dieser Tage in der Dusche in den Kopf gekommen. Bei meinen Reisen der vergangenen Jahre habe ich in den verschiedenen Hotels eine ganz ansehnliche Sammlung an kleinen Fläschchen mit Shampoo oder Duschgel angesammelt. Im Keller haben sie eine Bleibe in dafür vorgesehenen Kisten gefunden, frei nach dem Motto: „Man weiß ja nie.“ Nun ist jedoch vor Kurzem das passiert, was irgendwann passieren musste.

Die Anzahl der kleinen Dosen oder Flakons hat die Aufnahmefähigkeit der Kartons überstiegen und so reifte in mir der Entschluss, für die absehbare Zukunft keine Einkäufe mehr zu tätigen, sondern die angesammelte Reserve abzubauen. Und so habe ich seit ein paar Wochen alle paar Tage ein Gel mit einem neuen Parfüm oder ein neues Shampoo.

In welchem Hotel war das nochmal?

Das Schöne daran ist, dass jedes Mal bei einem neuen Fläschchen die Frage aufkommt: „In welchem Hotel war das nochmal?“ Wobei ich zugeben muss, dass in den allermeisten Fällen die Frage unbeantwortet bleibt, weil der Name der Herberge in den seltensten Fällen angegeben ist. Und so bin ich auf den Gedanken gekommen, dass es früher für jeden Urlaub ein Fotoalbum gab, um die Souvenirs aufzufrischen. Nun könnte eine Art Shampooalbum oder ein Seifenalbum die gleiche Rolle übernehmen.

Derzeit habe ich das Privileg, mich mit Kosmetika einer bekannten Luxusmarke zu reinigen. Woher sie stammt, kann ich mich nicht erinnern. Ich bin mir allerdings ziemlich sicher, dass sie von einer Pressereise stammen muss, denn bei Privatreisen kehre ich kaum in Nobelhotels ein, die den Kunden mit solch exklusiven Produkten verwöhnen.