Mein bester Freund, der Lüfter

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Es ist scheinbar wieder Sommer. Und wie in den vergangenen zwei Jahren beglücke ich Sie heute wieder mit einem Hitze-Gazettchen. „36 Grad, und es wird noch heißer“, heißt es in einem Songtext der Band 2Raumwohnung. Hoffentlich nicht, denke ich mir, denn die Temperaturen der letzten Tage waren schon zu viel für mein empfindliches Gemüt.

„36 Grad, kein Ventilator, das Leben kommt mir gar nicht hart vor“, heißt es weiter. Bei mir ist das anders. Seit einigen Jahren ist ein kleiner Ventilator, der über USB betrieben wird, mein treuer Begleiter in dieser Jahreszeit. Jedenfalls stört es mich nicht, wenn ich im Mini-Durchzug sitze. Der sogenannte Lüfter, das Wort wird im Duden als umgangssprachlich scherzhaft bezeichnet, läuft nicht die ganze Zeit.

Der Lüfter ist nicht die ganze Zeit in Betrieb.

Meine Mittel gegen die Hitze sind die gleichen wie in den vergangenen Jahren. Viel trinken, ja genau, Wasser. Zuletzt hat mich meine Tochter überrascht, als sie mir an einem heißen Nachmittag Wasser mit einer Zitronenscheibe und Eis – in Form eines Kaktus – brachte. Eis ist immer noch nicht meine Lieblingsspeise, weder an heißen noch an anderen Tagen.

Lesen Sie auch:Hilfe! Mein Gehirn denkt nur noch ans Handy

Eine weitere Option, die ich gerne nutze, ist das frühe Schließen der Rollläden. Dadurch ist es tagsüber oft sehr dunkel in den Räumen, aber das stört mich weniger.

Ansonsten wiederhole ich mich wahrscheinlich, aber trotzdem: Schwitzen ist mir immer noch sehr unangenehm. Mein kleiner Lüfter hilft mir dabei, auch wenn ich ihn nicht immer dabeihaben kann.

Hier finden Sie die gesammelten Gazettchen-Kolumnen.