Mehrere Polizeieinsätze in der Nacht von Samstag auf Sonntag

In der Nacht von Samstag auf Sonntag musste die Polizei in Luxemburg 30 Mal wegen diverser Streitigkeiten oder Schlägereien einschreiten. Das geht aus dem Pressebericht der Polizei hervor. 50 Meldungen wegen Ruhestörungen gingen ebenfalls ein.

Zudem mussten zwei Führerscheine eingezogen werden. Kurz vor 2 Uhr wurde der Polizei ein stehendes Fahrzeug am Kreisverkehr Irrgarten gemeldet. Der Fahrer des Wagens schlief am Steuer. Der Alkoholtest fiel positiv aus. Gegen 6.30 Uhr wurde auf der A7 ein Fahrzeug gesichtet, das mit extrem niedriger Geschwindigkeit und in Schlangenlinien in Richtung Norden fuhr. Auch hier fiel der Alkoholtest des Fahrers positiv aus, sodass der Führerschein eingezogen werden musste.

Am Samstagnachmittag mussten die Beamten einen Mann und eine Frau in einem Einkaufszentrum in Bartringen in Gewahrsam bringen. Die beiden Personen sollen dort Kunden belästigt haben und zeigten sich gegenüber den Beamten äußerst aggressiv. Die Frau fasste einer der Beamtinnen an den Hals, der Mann schlug einem der Beamten mit der Faust ins Gesicht. Die beiden Personen wurden mit zur Dienststelle genommen, wo eine Anzeige wegen Rebellion gegen sie erstattet wurde.

Wie die Polizei meldet, musste gestern Abend in einem Lokal in der Rue de Hollerich in Luxemburg-Stadt ein betrunkener Mann, dessen Verhalten aggressiv war, in Arrest genommen werden.