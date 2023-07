Mehrere Kilometer Stau nach Unfall auf der A6

Am Samstagvormittag sind zwei Fahrzeuge auf der A6 in Richtung Hauptstadt verunfallt. Zwischenzeitlich staute sich der Verkehr bis zur belgischen Grenze.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Am Samstagvormittag ist es gegen 9.30 Uhr zu einem Unfall auf der A6 in Höhe Mamer in Fahrtrichtung Hauptstadt gekommen, wie die Police Grand-Ducale mitteilt. Zwei Fahrzeuge mit insgesamt sechs Insassen waren in die Kollision verwickelt. Schlimmere Verletzungen gab es zum Glück nicht, zwecks Kontrollen wurden eine Frau und ein Kind ins Krankenhaus gebracht.

Der Rückstau zog sich über mehrere Kilometer bis kurz vor die belgische Grenze. Gegen 10.30 Uhr war die Unfallstelle laut Polizeiangaben geräumt.