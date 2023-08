Mehrere Jahre Wartezeit auf ein vierstelliges Nummernschild

Derzeit sind 2.700 Anträge auf eines der begehrten Kfz-Kennzeichen registriert. Das Verfahren wird sich in Zukunft aber ändern.

Sie werden eigentlich nicht mehr vertrieben, aber ihr Erfolg ist ungebrochen. Die Rede ist von personalisierten Nummernschildern mit vier Ziffern. Wer ein solches haben möchte, muss eine große Menge an Geduld aufweisen. Bis zu fünf oder sechs Jahre kann es von der Antragstellung bis zur Zuteilung dauern. Das erklärt Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) in seiner Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der DP-Abgeordneten Gilles Baum und Barbara Agostino.

Der Grund: Alle vierstelligen Kennzeichen sind bereits vergeben. Insgesamt 9.000 davon (die Nummern reichen von 1000 bis 9999) gibt es in Luxemburg. Jedes Jahr werden aber rund 185 Nummernschilder neu vergeben, wenn Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen werden. Da die Verfügbarkeit dieser Nummernschilder daher begrenzt ist, wurde vor einigen Jahren eine Warteliste eingerichtet. Diese ist mit derzeit 2.700 registrierten Anträgen recht lang, wenn auch weniger umfangreich als im September letzten Jahres, als noch 4.500 Antragsteller registriert waren.

Warteliste wird bald abgeschafft

Änderungen an der großherzoglichen Verordnung vom Januar 2016 über die Zulassung von Straßenfahrzeugen sehen jedoch die Abschaffung dieser Warteliste vor. „Angesichts des Aufwands, der mit der Verwaltung einer solchen Warteliste verbunden ist, wurde vereinbart, dass das Verfahren für die Zuteilung der vierstelligen Kennzeichen das gleiche sein sollte wie für jedes andere personalisierte Kennzeichen“, erläutert der Minister. Das heißt, dass die Warteliste in Zukunft abgeschafft und durch einfachere Online-Verfahren abgelöst werden soll. Dann soll ein Antrag bei MyGuichet.lu oder eine Mail an die Société Nationale de Circulation Automobile (SNCA) ausreichen, um ein vierstelliges Kennzeichen zu beantragen. Wenn es verfügbar ist, wird es dem Antragsteller zugeteilt.

Fünfstellige Kennzeichen sind noch zu haben In Luxemburg gibt es drei personalisierte Nummernreihen für Autos. Zum einen sind dies die Kennzeichen mit vier Nummern. Darüber hinaus gibt es Kennzeichen mit fünf Nummern. Die dritte Möglichkeit besteht aus einer Kombination aus zwei Buchstaben und vier Ziffern. Während die Warteliste für ein vierstelliges Kennzeichen recht lang ist, ist die Verfügbarkeit von personalisierten Kennzeichen mit fünf Ziffern größer. Im Jahr 2022 waren von den 90.000 möglichen Kombinationen noch etwas mehr als 23.000 verfügbar. Gänzlich personalisierte Kennzeichen gibt es indes nicht. „Es gibt genügend Nummernschilder mit allen verfügbaren Kombinationen und daher werden keine vollständig personalisierten Nummernschilder angeboten“, bemerkte Minister François Bausch bereits 2022 an.

Die beiden DP-Abgeordneten fragten auch nach einer Praxis, die in Luxemburg üblich sein soll, nämlich dass ein Eigentümer sein eigenes Fahrzeug an eine dritte Person verkauft und anschließend wieder zurückkauft, um das Kennzeichen ändern zu können. In Luxemburg ist eine Änderung des Kennzeichens nämlich nur bei einem Wechsel des Eigentümers möglich. Ein neues Kennzeichen auf einfachen Antrag zu erhalten, ist verboten.

Der Minister betont, dass seine Dienststellen keine Kenntnis von einer solchen Praxis informiert hätten, und erklärt, dass bei einer Transaktion „keine Suche oder ein Vergleich von früheren Kaufverträgen durchgeführt“ werde.

Keine Nummern mehr, die den Fahrzeugen zugeordnet sind

Am 21. Juli wurde im Parlament derweil ein Gesetz verabschiedet, das die aktuelle Dualität des Zulassungssystems zugunsten eines einheitlichen und verständlicheren Systems beenden soll, so der Minister weiter.

Konkret heißt das, dass sowohl die Seriennummer als auch das personalisierte Kennzeichen für die Person reserviert bleiben, auch wenn das Fahrzeug außer Betrieb gesetzt wird. Dem Auto wird daher keine laufende Seriennummer mehr zugewiesen, stattdessen kann bei jeder Neuzulassung des Fahrzeugs der Halter sein Kennzeichen anbringen.