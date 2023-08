Mehr als jeder Zweite fällt bei Führerscheinprüfung durch

Share this with email

Rund die Hälfte aller Kandidaten schafft die praktische Führerscheinprüfung nicht beim ersten Versuch. Das geht aus der Antwort von Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) auf eine parlamentarische Frage der Abgeordneten Nancy Arendt (CSV) hervor.

Die Quote habe sich in den vergangenen zehn Jahren auf diesem Niveau eingependelt, so Bausch. Die niedrigste Durchfallquote der vergangenen zehn Jahre gab mit 45,1 Prozent 2018. Den höchsten Wert gab es im vergangenen Jahr, als 52,5 Prozent aller Kandidaten beim Erstversuch durchfielen.

„Dies ist ein Effekt, der auch in anderen Ländern festgestellt werden kann“, heißt es in der Antwort. In Deutschland sei die Durchfallquote in der rezenten Vergangenheit bei rund 40 Prozent gewesen, in Belgien bei 42 Prozent und in Frankreich bei 45 Prozent.

Ausbildung könnte an neue Gegebenheiten angepasst werden

Experten erklärten diese erhöhten Werte mit der veränderten Einstellung der jungen Führerscheinsteilnehmer zum Führerschein an sich sowie zur Mobilität allgemein. Durch das Aufkommen alternativer Mobilitätsformen sowie die Einführung des kostenlosen Nahverkehrs habe der Führerschein bei jungen Menschen heutzutage einen anderen Stellenwert, als dies noch vor 20 Jahren der Fall gewesen sei, erklärt Bausch. Darüber hinaus fordere der ständig zunehmende und immer komplexer werdende Verkehr den jungen Fahrern immer mehr ab, was wiederum die erhöhten Durchfallquoten erkläre.

Um auf diese Entwicklung zu reagieren, müsse in der Ausbildung in Zukunft ein stärkerer Fokus auf das Risikobewusstsein gelegt werden, so der Mobilitätsminister, der eine Erhöhung der Anzahl der obligatorischen Fahrstunden ins Spiel bringt.

Den Vorwurf, dass die hohen Durchfallquoten dadurch zu erklären seien, dass die Prüfer den Kandidaten absichtlich Fallen stellen würden, lässt Bausch indes nicht gelten.