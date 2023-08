Marlène Negrini wird neue SNPGL-Präsidentin

Share this with email

Das Syndicat national de la Police Grand-ducale (SNPGL) hat eine neue Spitze. Die bisherige Generalsekretärin Marlène Negrini ist fortan Präsidentin der mit mehr als 2.500 Mitgliedern größten Polizeigewerkschaft Luxemburgs. Vizepräsident bleibt Patrick Badde, Christian Hoffmann übernimmt den Posten des Generalsekretärs.

Der frühere Präsident Pascal Ricquier war Anfang Juli zurückgetreten, um die politische Unabhängigkeit der SNPGL zu wahren. Er tritt für die CSV bei den Kammerwahlen ein.

Bereits Ende Oktober hatte unter anderem das "Luxemburger Wort" über ein mögliches künftiges politisches Engagement Ricquiers in der CSV berichtet. Solche Meldungen wurden daraufhin aber vehement von der Gewerkschaft dementiert.

Pascal Ricquier habe kein politisches Engagement, weder in der CSV noch in einer anderen Partei oder politischen Sensibilität, hieß es damals in einer Pressemitteilung der SNPGL. Er stehe im kommenden Jahr auf keiner Wahlliste und sei kein Parteimitglied. Am 8. Juli stellten die Christsozialen Pascal Ricquier dann doch als Kandidat auf der Südliste vor.