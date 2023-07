Mann überfällt Tankstelle in Wormeldingen

Der Täter konnte mit der Kasse flüchten. Die Fahndung am Samstagabend verlief erfolglos.

TANKSTELLE ÜBERFALLEN

22.07.2023 um 19.10 Uhr

Wormeldingen route du Vin

Am Samstagabend gegen 19.10 Uhr überfiel ein Mann eine Tankstelle an der Wormeldinger route du Vin. Der Täter verschaffte sich Zugang zum Hintereingang der Tankstelle und bedrohte die Kassiererin mit einem Messer. Schließlich erbeutete er den Kasseninhalt und flüchtete, wieder durch die Hintertür, in Richtung der Ortsmitte von Wormeldingen.

Der Mann wird als etwa 30 Jahre alt beschrieben, er habe eine "südländische Erscheinung". Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und einen Buff im Gesicht. Als Tatwaffe benutzte er ein Messer mit einem roten Griff. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.