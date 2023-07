Mann fährt Hund an und entfernt sich vom Unfallort

Die Polizei sucht nach einem Zwischenfall am Montagnachmittag in Koerich nach eventuellen Zeugen.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

(TJ) - Es war gegen 17 Uhr, als auf dem Wald- und Forstlehrpfad Härebësch bei Koerich am Montag eine Frau mit ihrem Hund spazieren ging. Der Fahrer eines hellgrauen Pick-Up, dessen Ladefläche mit diversem Werkzeug beladen war, erfasste nach ersten Informationen mit dem Fahrzeug das Tier. Er hielt zunächst an, um der Halterin zu helfen, entfernte sich dann aber vom Unfallort. Dabei ließ er keinerlei Kontaktdaten zurück.

Lesen Sie auch:Newsticker: Polizei fahndet nach Geldautomatensprenger

Die Polizei sucht nun nach dem Fahrzeug und dem Halter und sucht nach Zeugen, die über zweckdienliche Informationen verfügen. Hinweise können an die Polizeidienststelle Luxemburg per Telefon (+352) 244 401 000 oder per E-Mail an police.luxembourg@police.etat.lu weitergeleitet werden.