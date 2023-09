Manieren kinderleicht gemacht

Share this with email

Mein Sohn liebt den Imperativ. „Papa geet mat“, „Papa setzt do!“, Papa hier und Papa da. Der Zweijährige kommandiert gerne. Selbst die Aufforderung „Papa schlofen“ schallt durch unsere Wohnung. Klasse könnte man vielleicht meinen: Ein Kind, das seinen Eltern jede Menge Schlaf gönnt. Doch so ist es nicht.

Die Forderung ist nämlich alles andere als erholsam. An ihrem Ende steht kein Schlaf, sondern ein Kleinkind, das im elterlichen Bett auf seinem Vater herumtobt. Sobald ich die Augen schließe und so tue, als ob ich schlafe, schmeißt sich der junge Mann vor Freude quietschend auf mich. Raufen macht ihm offenbar mindestens so viel Spaß, wie kommandieren.

Wer gut schmiert, der gut fährt.

Als Eltern haben wir allerdings nicht vollkommen versagt. Irgendwie haben wir es nämlich trotzdem geschafft, unserem Sohn Manieren beizubringen. Und das geht weit über ein Moien und Äddi hinaus. Trotz seiner Vorliebe zum Imperativ geht ihm regelmäßig auch ein herzerweichendes „wanegiib“ über die Lippen. Für einen Zweijährigen ist wannechgelift eben ein echter Zungenbrecher. Schade eigentlich, dabei sollten gute Manieren doch eigentlich kinderleicht sein.

Besser sieht es da schon beim Merci aus. Und auch das gehört zum Standardrepertoire. Bei jeder ihm mundenden Mahlzeit bedankt der junge Mann sich strahlend beim Koch, was jedem am Tisch sofort ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Ganz offensichtlich hat unser Sohn bereits erkannt, in welchen Situationen er zu einer Charmeoffensive ansetzen muss. Ganz nach dem Motto: „Wer gut schmiert, der gut fährt.“

Und in anderen Momenten muss man eben deutlicher werden. Auch das ist eigentlich alles andere als eine schlechte Eigenschaft. Zumindest muss man dafür schon einmal wissen, was man will.