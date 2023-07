Lycée Ermesinde verhängt Handyverbot für Schüler und Lehrpersonal

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Das Lycée Ermesinde in Mersch will die Nutzung von Smartphones für Schüler und Lehrkräfte künftig nur noch eingeschränkt erlauben. In einer schriftlichen Stellungnahme der Schulleitung vom Freitag heißt es, dass sich in den vergangenen Jahren zwei Phänomene herauskristallisiert hätten, mit denen sich die Schule genauer auseinandersetzen will: Ernährung und Digitalisierung.

In Bezug auf das zweite Thema hätten die Schulleitung und die interne Firma „Lite" nunmehr beschlossen, die Nutzung von Mobiltelefonen, Tablets und Laptops auf dem Schulgelände einzuschränken. „Das Lycée Ermesinde setzt in seinem pädagogischen Auftrag grundsätzlich auf Kooperation, Reflexion und Forschung. Nach einem Jahr der Beratung, Forschung und Abstimmung sind die Schulleitung und das Unternehmen zu dem Schluss gekommen, dass diese Grundsteine der Bildung durch die Nutzung von Smartphones, aber auch von Tablets und Laptops negativ beeinflusst werden“, so die Direktion.

Lesen Sie auch:„Meine Tochter hat Angst, das nächste Opfer von TikTok zu werden“

Die Direktion betont jedoch, dass Computer und künstliche Intelligenz „unbestreitbar beträchtliche Chancen“ böten. Um diese Systeme "intelligent und effektiv zu nutzen, braucht man jedoch eine Distanz und eine Allgemeinbildung, die ein Computer paradoxerweise nicht vermittelt, sobald er übermäßig und zu schnell genutzt wird", so die Leitung des Lycée Ermesinde.

Der Umfang der Einschränkungen sehe in einem ersten Schritt vor, dass die Nutzung von Handys für alle Schüler und Mitarbeiter, aber auch von Tablets und Laptops für Schüler der 7. bis 4. Klasse verboten werde.

Das Lycée Ermesinde wurde 2005 gegründet und ist eine unabhängige, öffentliche Ganztagsschule.