Der kleine Ort Bettel steht ganz im Zeichen von „Stars & Stripes“

Luxembourg on Foot / Tag 13

Was macht das Großherzogtum so einzigartig? Während einer drei Wochen langen Wanderung durch alle Regionen des Landes sucht Contacto-Journalist Ricardo J. Rodrigues nach Antworten auf diese Frage.

Ab dem 23. Juni können sie Rodrigues’ tägliche Eindrücke von seiner Abenteuerreise hier auf wort.lu mitverfolgen. Die Wanderung beginnt am Nationalfeiertag (23. Juni) in der Hauptstadt und endet am 14. Juli.

Die Route der Wanderung:

Reise-Blog von Ricardo J. Rodrigues: