Luxair bietet Rhodos-Gästen Alternativen an

Touristen warten am internationalen Flughafen Diagoras auf ihren Flug. Unter den von Waldbränden in Griechenland Betroffenen befinden sich auch viele Urlauberinnen und Urlauber aus Luxemburg. Foto: dpa

Seit vergangenem Dienstag wüten im Südosten der auch bei Luxair-Kunden beliebten griechischen Ferieninsel verheerende Waldbrände. Starke Winde und eine Hitzewelle erschweren den Rettungskräften die Löscharbeiten. Einer der Brände im Südosten ist weiterhin außer Kontrolle.. 19.000 Menschen mussten bereits ihre Hotels verlassen und sind zum Teil mit Sonderflügen nach Hause gereist.

Hotelanlagen in Lindos, Lardos, Kiotari, und Gennad sind von der Katastrophe betroffen und mussten evakuiert werden. Luxair hat am Sonntag und Montag bereits rund 80 Kunden nach Luxemburg zurückgebracht. Andere Kunden verzichteten auf eine vorgezogene Heimreise - sie wurden in anderen Hotels auf der Insel logiert. Seit Samstag hat die Gesellschaft einen Krisenstab vor Ort eingesetzt, heißt es am Montagabend in einer Mitteilung. Auf diesem Weg will man in Zusammenarbeit mit den lokalen Luxair-Ansprechpartnern den Kunden die notwendige Unterstützung garantieren.

Alternativen

Kunden, die in einem der betroffenen Hotels gebucht hatten und in den nächsten Tagen ihren Urlaub antreten sollten, wurden Ausweichhotels im nicht von den Bränden betroffenen Norden der Insel vorgeschlagen. Auch andere Destinationen wurden ihnen angeboten.

Reisende, die am Donnerstag (27.Juli) Tickets Richtung Rhodos gebucht haben, können kostenfrei umbuchen. Pauschalreisende erhalten zusätzlich eine Ermäßigung auf den Alternativangeboten.

Das von der ESA zur Verfügung gestellte Satellitenbild zeigt das Ausmaß der Waldbrände Foto: dpa

Kunden, die am 30. Juli oder 5. August eine Reise in eines der betroffenen Hotels reserviert haben, werden in den kommenden Tagen zum Ausloten von Alternativen von der Airline kontaktiert. Auch ihnen wird eine Ermäßigung angeboten. Findet sich keine Alternative, werden die Kunden mit Gutscheinen entschädigt.

Alle Reisen nach Rhodos können bis zum 29. Juli umgebucht werden. Ab dem 30. Juli gelten wieder die normalen Umbuchungsbedingungen. Man werde die Lage auf Rhodos und Korfu weiter im Auge behalten und im Interesse der Kunden reagieren, heißt es weiter.