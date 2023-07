Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um verbarrikadierte Nachbarschaften.

Auf die Gefahr hin, dass Sie mich jetzt für eine Spannerin halten, liebe Leser, gebe ich es zu: Ich mag es, durch Wohngebiete zu spazieren und dabei einen Blick auf fremde Häuser und Wohnungen zu werfen. Die Blumenkübel auf den Fensterbänken zu bewundern, die fantasievollen Figuren in den Vorgärten, die hässlichen Gardinen im Inneren und die doch sehr vielfältigen Geschmäcker bei der Innenbeleuchtung.

Doch leider wird es zunehmend schwierig, meine Neugierde zu stillen. Immer seltener blicke ich in hübsche Vorgärten oder auf nett dekorierte Eingangstüren, sondern stehe stattdessen vor Zäunen, Gittern und sogar Mauern.

Statt des Herzlich-Willkommen-Schildes hängt neben der Klingel eine Kamera.

Wohnen im Hochsicherheitstrakt, das scheint insbesondere in gut situierten Nachbarschaften Trend zu sein. Ich kann mich nur darüber wundern, wieso man sich in seinem Zuhause dermaßen verbarrikadiert. Statt des Herzlich-Willkommen-Schildes hängt neben der Klingel eine Kamera. Nicht zu vergessen die vielen Verbotsschilder: Privateigentüm, Betreten verboten, Hunde verboten, und was man nicht sonst noch alles liest.

Verstehen Sie mich nicht falsch: Dass man zu Hause seine Ruhe haben möchte, kann ich nur zu gut verstehen. Dennoch bereitet mir diese Entwicklung Sorgen.

Kein Smalltalk mehr über den Gartenzaun, dafür ist der Zaun zu hoch. Kein freundlicher Gruß unter Nachbarn, weil man sich durch Mauern schlicht nicht sieht. Und spontan zu klingeln, traut man sich bei einem derartigen Sicherheitsequipment eh nicht mehr. Schließlich will man nicht aus Versehen irgendeinen Alarm auslösen.

Ist das nicht irgendwie öde?

