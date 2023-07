Mysteriöse Plastikbeutel bei der Gassirunde

Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um sauber verpackte Hinterlassenschaften.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Es ist nicht immer alles so, wie es auf den ersten Blick scheint, liebe Leser. Zu dieser weisen Erkenntnis bin ich vor Kurzem beim Gassigehen gelangt, und diesen Moment der Erleuchtung möchte ich mit Ihnen teilen.

Wochenlang hatte ich bei meinen täglichen Gassirunden gerätselt. Jedes Mal begegne ich ihnen am Wegesrand: Vollen Hundekotbeuteln, sorgfältig verknotet, die einfach in der Natur herumliegen. Bei Bänken, im Gras, und, der Gipfel der Faulheit, wie ich mutmaßte, direkt neben dem Abfallbehälter.

Ich sah mich schon belehrend auf andere Gassigänger zugehen.

Wer in aller Welt hat so viel Anstand, die Hinterlassenschaften seines Vierbeiners sorgfältig einzupacken, ist danach aber zu doof dafür, die Plastiktüte in einen Mülleimer zu schmeißen?

Diese Frage, vermutete ich, müssen sich auch die Mitarbeiter der Stadt stellen, die Tag für Tag dafür sorgen, dass herumstehende Beutel doch noch den Weg in einen Mülleimer finden. Neulich begegnete ich ihnen bei dieser unliebsamen Aufgabe und nickte, als wollte ich sagen – „ja, ganz furchtbar diese Gassigänger, unfassbar“ – bis mir klar wurde, dass ich in ihren Augen wohl selbst zum Kreise der Verdächtigen zählte und schnellstmöglichst das Weite suchte.

Ich wollte den Schuldigen auf die Schliche kommen. Sah mich schon belehrend auf andere Gassigehenden zugehen und sie auf die vielen, nützlichen Behälter entlang des Weges hinweisen, nachdem ich sie in flagranti erwischt hätte. Also beobachtete ich. Gassirunde für Gassirunde. Und erwischte dann tatsächlich einen Übeltäter „en flagrant délit“.

Es war ein Rabe, der die verknoteten Beutel aus dem Mülleimer stocherte und sie anschließend am Wegesrand verteilte.

Lesen Sie mehr zu diesem Thema