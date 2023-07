Lenert: Luxemburger Nutri-Score ist eine Erfolgsgeschichte 

Ampelsystem, das Auskunft über den Nährwert von Lebensmitteln gibt, kommt vor allem bei jungen Menschen gut an.

Zwei Jahre nach der Einführung des Nutri- Score in Luxemburg zieht das Ministerium für Verbraucherschutz eine positive Bilanz. Das Projekt trage bereits Früchte und erfreue sich großer Beliebtheit vor allem bei jüngeren Menschen.



Der Nuri-Score ist eine Lebensmittelampel. Sie zeigt auf einer Skala mit fünf Stufen von A bis E, wie gesund oder ungesund ein Lebensmittel ist. Das Logo ist für Unternehmen unverbindlich und wird es auch weiterhin bleiben.



Das Verbraucherschutzministerium hat in einer umfangreichen Studie erforscht, wie der Nutri-Score bis dato bei Luxemburger Konsumenten und Unternehmen ankommt. Ministerin Paulette Lenert fasst zusammen: „Es ist Work in Progress“, unterstreicht sie, „doch wir sind zufrieden mit den ersten Ergebnissen.“

Verbraucher sollen geschützt werden

Für den Konsumenten schafft der Nutri-Score Mehrwert. Die fünfstufige Ampel ermöglicht es, Lebensmittel direkt miteinander zu vergleichen. Durch die farbliche Markierung ist auf Anhieb erkennbar, ob ein Produkt gesunde Inhaltsstoffe enthält oder nicht. Insbesondere bei Fertigprodukten fällt dies aufgrund von trügerischen Abbildungen auf der Verpackung schwer. Vor allem die Befragten in der Altersgruppe unter 24 schätzen diesen Wegweiser in besonderem Maße.

Herausforderung für Unternehmen

„Ernährung hat einen enormen Impakt auf uns, unseren Körper und die Wirtschaft“ so Paulette Lenert. „Und gesunde Ernährung ist im Trend“. Dazukommt, dass Unternehmen sich der Aussagekraft des Labels bewusst sind und sich durch einen guten Nutri-Score höhere Verkaufszahlen erhoffen. Heimische Unternehmen haben Interesse mitzuziehen, denn in den Regalen der großen Supermarktketten stehen sie in Konkurrenz zu importierter Ware.



Nachteile sehen die Unternehmen in der Einseitigkeit des Labels. Regionalität, Saisonalität und die CO2-Bilanz von Lebensmitteln, werden beispielsweise nicht berücksichtigt. Für kleinere Unternehmen mit unterschiedlichen Produkten ist die Umsetzung des Nutri-Score zudem zeit- und daher auch kostenaufwendig.



Momentan verwenden sechs heimische Unternehmen den Nutri-Score. Diese doch überschaubare Zahl beruht, so Marc Fischer vom Verbraucherschutzministerium, darauf, dass der Nutri-Score nur für Unternehmen, die verarbeitete Lebensmittel anbieten, interessant ist. „Es geht jetzt nicht darum, Äpfel und Kartoffeln zu bewerten“, betont er. Fischer ist zuversichtlich, dass weitere Unternehmen nachziehen werden – auch Traditionsmarken etwa, wie Luxlait.



Die Abbindung des Nutri-Scores wird allerdings weiterhin auf freiwilliger Basis geschehen. Das zunächst in Frankreich ausgearbeitete Konzept steht noch am Anfang. Im Jahr 2024 werden die Niederlande und Spanien beitreten. Eine übergreifende Regelung auf EU Ebene steht nicht in Aussicht, ist aber, wie Paulette Lenert meint, auf längere Zeit „erstrebenswert“.

Nutri-Score wird weiterentwickelt

Der Nutri-Score ist nicht perfekt und soll es auch nicht sein, gibt die Verbraucherschutzministerin zu bedenken. Er soll als zusätzliche Hilfestellung für eine gesunde und ausgewogene Ernährung genutzt werden und nicht als alleiniger Richtwert.



Das Ampelsystem kann Auskunft darüber geben, ob ein Nahrungsmittel zu viel gesättigte Fettsäuren, Salz, Zucker oder Kalorien enthält. Oder im positiven Sinne, dass es viele Ballaststoffe, Proteine sowie Oberst und Gemüse beinhaltete. Problematisch ist allerdings, dass positive Stoffe negative ausgleichen können. Die Lebensmittelindustrie macht sich das gerne zu nutzen, um auch für eigentlich ungesündere Lebensmittel einen guten Nutri-Score vorweisen zu können.



Deswegen wird das Label stetig weiterentwickelt. Im vergangenen Jahr wurde die Ernährungsempfehlung auf Getränke erweitert und für Öle und Fette sowie Süßstoff wurden Verbesserungen unternommen. Kalt gepresstes Olivenöl oder Avocadoöl kann folglich einen Bestwert von „B“ erhalten, da diese Produkte vermehrt die gesunden ungesättigte Fettsäuren enthalten. Cola Zero kann nach der neuen Regelung nicht mehr mit der Bestnote „A“ abschließen, da viel Süßstoff enthalten ist.

Problematische Zusatzstoffe

Zusatzstoffe werden allerdings auch weiterhin nicht im Nutri-Score berücksichtigt, da der Wissensstand diesbezüglich noch unzureichend ist. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass nur Inhaltsstoffe berücksichtigt werden, die auf dem Etikett vermerkt sind. Sekundäre Pflanzenstoffe müssen laut europäischer Verordnung beispielsweise nicht angegeben werden. Ebenso wenig müssen die Verarbeitungs-Prozesse des Lebensmittels mitgeführt werden. Diese Informationen bleiben dem Konsumenten also auch weiterhin verborgen.