Leiche in Weiher: Fremdeinwirkung ausgeschlossen

Bei dem Toten handelt es sich um den Besitzer des Weihers in Hoscheid-Dickt.

Die Polizei hatte den Vorfall am Mittwoch mitgeteilt. Foto: Anouk Antony

Am vergangenen Dienstag war in einem Weiher in Hoscheid-Dickt eine männliche Leiche gefunden worden. Wie die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage hin mitteilt, kann eine Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden. Die Staatsanwaltschaft bestätigt zudem eine RTL-Meldung, wonach es sich bei der Leiche um den Besitzer des Weihers handelt.

Die Polizei hatte am Mittwoch über den Leichenfund informiert und erklärt, dass die Identität des Mannes bereits ermittelt wurde.