In einem Waldstück

Am Dienstag wurde in der Mittagsstunde in einem Waldstück bei Howald eine männliche Leiche gefunden. Um die genaue Todesursache sowie die Identität der Person festzustellen, hat die Staatsanwaltschaft Luxemburg eine Obduktion beantragt. Ersten provisorischen Untersuchungen zufolge konnte kein Fremdeinwirken festgestellt werden.