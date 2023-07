Le nucléaire belge retrouve son énergie

Share this with email

En mars 2022, la coalition gouvernementale du Premier ministre Alexander De Croo s’était accordée sur la prolongation de deux centrales nucléaires au-delà de 2025. Encore fallait-il en fixer les modalités et savoir qui paierait la facture. C’est désormais chose faite avec l’accord qui vient d’intervenir entre l’Etat et l’électricien français Engie, le gestionnaire du parc nucléaire belge.

L’accord prévoit le redémarrage de Doel 4 et Tihange 3 à partir de novembre 2026, mais avec une possibilité de remise en activité dès novembre 2025 sous certaines conditions. L'objectif principal de cette prolongation est d'assurer la sécurité de l'approvisionnement électrique du pays, tout en prenant en compte les aspects environnementaux et la nécessité de transition énergétique.

Pour garantir la solidité des engagements pris, les parties ont convenu de créer une structure juridique dédiée, détenue à parts égales par l'État belge et Engie. Elle sera responsable de l'exploitation et de la gestion des unités nucléaires prolongées selon une répartition équilibrée des risques entre les deux partenaires.

L’action Engie prend plus de 4 %

Un élément crucial de cet accord concerne les coûts futurs liés au traitement des déchets nucléaires. Un montant forfaitaire de 15 milliards d'euros a été convenu à charge d’Engie. « Ce montant est payable en deux fois » dont une première tranche pour les déchets B et C hautement radioactifs et destinés au stockage géologique à la clôture de l'opération au premier semestre 2024.

« En conclusion », écrit l’électricien français dans un communiqué, « cet accord intermédiaire entre Engie et l'État belge marque une étape significative dans la prolongation des unités nucléaires en Belgique. Il témoigne de l'engagement des deux parties à assurer la sécurité énergétique, tout en abordant les défis liés à la gestion des déchets nucléaires et à la transition énergétique ».

Grâce à la prolongation de Doel 4 et de Tihange 3, déjà actée, la Belgique pourra conserver la capacité de 2 GW d’électricité nucléaire. Foto: Archives LW

De son côté, la ministre belge de l’Energie, l’écologiste Tinne Vanderstraeten, indique que le coût de 23 milliards d’euros à charge d’Engie (15 milliards d’euros pour la gestion des déchets nucléaires, en plus des 8 milliards pour les travaux de démantèlement) constituait un minimum. « Le risque (d'accroissement) de volume pour les déchets nucléaires reste chez Engie. Cela signifie qu’Engie doit payer un supplément pour tous les déchets nucléaires supplémentaires », a-t-elle expliqué. Le montant qu’Engie doit prévoir pour les travaux de démantèlement peut également augmenter, a ajouté Tinne Vanderstraeten.

Bataille politique

Engie, a-t-on encore appris, a commandé aussitôt l'accord bouclé le combustible permettant d’assurer la prolongation pour 10 ans des réacteurs de Doel 4 et Tihange 3.

Fin de la saga nucléaire belge ? Rien n’est moins certain. Dans les colonnes du ‘Soir’, le libéral francophone Georges-Louis Bouchez qui s’est opposé farouchement à la fermeture des centrales affirme que « le travail n’est pas fini ». « On a obtenu la première manche, majeure. Mais est-ce que je peux dire aux Belges que leur sécurité d’approvisionnement est garantie pour dix ans ? Non. Donc il faut travailler. Aller aux élections avec un trou dès l’hiver 2027, ce n’est pas raisonnable. Et la perspective 2033 est encore plus dramatique. La seule solution à court terme, c’est de prolonger les capacités nucléaires existantes – au moins trois unités et geler le démantèlement des deux derniers –, et lancer la construction de nouvelles centrales dès maintenant. » Le propos a le mérite d’être clair.