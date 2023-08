Laster gerät in Feulen in Brand

Ein Lastwagen, der mit mehr als 200 Reifen beladen war, geriet am Donnerstagnachmittag in Brand. Das Feuer ist inzwischen unter Kontrolle.

(lm) - In der Niederfeulener Route de Bastogne in Richtung Ettelbrück ist am Donnerstagnachmittag ein Laster in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug war mit etwa 220 bis 250 Reifen beladen.

Das Feuer konnte gegen 16.30 Uhr unter Kontrolle gebracht werden. Nach Angaben des CGDIS wurde niemand verletzt.



Die Straße musste in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.