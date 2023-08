„Kultur heißt nah bei den Leuten“

Simone Asselborn-Bintz (LSAP) über den Stellenwert von Kultur in der Erziehung, Partizipation und die Herausforderung, Kultur zu den Leuten zu bringen ...

In der Sommerserie „Kulturakzente“ stellen sich die Kulturbeauftragten aller in der Chamber vertretenen Parteien den Fragen nach ihren thematischen Schwerpunkten in der Kultur. Welchen Stellenwert hat für Sie Kultur? Vollenden Sie den Satz: „Kultur ist für mich ...“

... Kultur ist für jeden, das heißt Kultur: nah bei den Leuten! Welche Kultur-Sparte interessiert Sie besonders?

Mich persönlich Theater, weil ich auch selbst Theater gespielt habe. Das ist ein Bereich, der mir ganz nah ist, aber auch Musik. Ich besuche viele Konzerte, klassische Musik, aber auch jegliche andere. Ich bin offen für alles. Welchen kulturellen Ort in Luxemburg schätzen Sie? Wir waren ja für das Foto gerade beim Luxembourg City Museum ... Lieber Philharmonie oder Escher Theater?



Also, die Philharmonie find ich super. Ich gehe sehr oft dahin, weil ich klassische Konzerte dort genießen kann. Ich mag aber auch Theater, das Kapuzinertheater zum Beispiel, kleine Theater finde ich gut. Und weil ich ja aus Sassenheim bin, finde ich unseren „Artikuss“ auch ganz schön. Nicht, dass ich nicht gern ins Museum gehe, aber es ist doch eher der Bereich Musik und Theater.

Wie jüngere Generationen für Kultur begeistern? Müssen sie „de Renert“ lesen oder was empfehlen Sie, um Jüngere für Kultur zu entflammen? Ich bin von Beruf Erzieherin. Ich finde wirklich, dass man die ganz Kleinen schon an Kultur heranführen sollte. Das macht man, indem man ihnen Geschichten erzählt, mit ihnen zusammen Lieder singt, so weckt man früh ein kulturelles Bewusstsein. Man sollte mit den Kindern auch schon früh ins Theater und ins Kino gehen, Ausstellungen besuchen – sie also auch partizipieren lassen. Ich finde es wichtig, dass sie lernen, sich selbst auszudrücken, partizipative Kunst entdecken. Natürlich können sie auch den Renert lesen.

Sollte man Kunst und Kommerz verschmelzen? Fanden Sie Esch2022 gelungen? Meine Gemeinde Sassenheim war Mitglied der Struktur Esch2022. Ich war als Kulturschöffin von Anfang an beteiligt und habe Esch2022 immer unterstützt, um gemeinsam den Süden kulturell nach vorne zu bringen, unsere Gemeinde besser einzubinden und Kunst den Leuten näher zu bringen. Ich bin trotzdem etwas skeptisch, ob das Kulturjahr sich nachhaltig auf die nationale Ebene ausgewirkt hat. Viele Veranstaltungen fanden gleichzeitig statt, sodass manche untergegangen sind.

Simone Asselborn-Bintz (LSAP) will eine Art „Guichet unique“ anbieten, um es den Leuten zu vereinfachen, den Weg zu Kunst und Kultur zu finden. Foto: Alain Piron

Man sollte das Benevolat in der Kultur mit konkreten Hilfestellungen ausbauen. Es gibt ja einerseits viele professionelle Kunstschaffende, aber auch viele Freiwillige, die man nicht vergessen darf. Simone Asselborn-Bintz Abgeordnete (LSAP)

Welches Buch lesen Sie im Sommerurlaub? Das ist eine gute Frage. Ich hatte im Moment noch keine Zeit mir Sommerlektüre auszusuchen. Ich habe ein Buch von meinen Kindern geschenkt bekommen, über Frauen in der Politik. Neben diesem werde ich wahrscheinlich auch etwas „leichtere Kost“ lesen, um zu entspannen. Mein absolutes Lieblingsbuch ist „Le Petit Prince“ von Saint-Exupéry.