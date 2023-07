Knifflige Suche im Maisfeld

Der Club des Jeunes Ënnersauer hat ein Labyrinth am Wasserkraftwerk Rosport angelegt. Die Besucher können an jedem Tag bis September kommen.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Besucher brauchen Köpfchen und einen guten Orientierungssinn: Im Maislabyrinth ganz in der Nähe des Wasserkraftwerks Rosport müssen sie vier Stationen finden. Seit Samstag steht die neue Attraktion direkt an der Sauer den Entdeckern offen - und zwar den ganzen Tag über. In den Wochen zuvor hatte sich der Club des Jeunes Ënnersauer unter Leitung des Präsidenten Constantin Vogt aufgemacht, die vielen Gänge anzulegen.

Grundsätzlich kann jeder mitmachen. Vogt erhofft sich vor allem, dass viele Familien und Touristen das Labyrinth besuchen. In der Nähe befinden sich ein Campingplatz, das Sauertal und der Müllerthal Trail. Auch durch den vorbeiführenden Radweg hofft er, spontan Neugierige zu finden, die das Maisfeld besuchen. Entsprechende Beschilderungen sind vorgesehen und unweit vom Labyrinth gibt es Parkmöglichkeiten.

Bei Erfolg winkt ein Gewinn

Beim Labyrinth handelt es sich nicht um die klassische Version eines Irrgartens, bei dem es darum geht, einen Ausgang zu suchen. Vielmehr gilt es, die vier Stationen zu finden, die im Labyrinth versteckt sind. Der am Eingang bereitgestellte Teilnahmezettel muss an allen Stationen gestanzt, ausgefüllt und in den Loskasten geworfen werden. Auf die Gewinner warten Gutscheine von regionalen Geschäften und Restaurants. Die Auslosung erfolgt voraussichtlich Ende September. Bis dahin hat der Landwirt die Ernte eingefahren und das Feld wieder seiner ursprünglichen Bestimmung zugeführt.

Lesen Sie auch:Mühlenbesitzer will Strom erzeugen - und verzweifelt an Bürokratie

Der Aufwand war enorm, bestätigt Tim Bisenius aus dem Vereinsvorstand. Die gesamte Mannschaft war aufgerufen, einen Plan anzulegen und die Wege mittels Mähmaschine und in Handarbeit genau auf eine Fläche von etwa einem Hektar in das Feld zu übertragen. Von der Exaktheit der Anlage war man am Ende selbst überrascht. Bisenius gibt die Gesamtlänge der Wege mit bis zu 800 Metern an. Wer Glück hat, benötigt nur gut die Hälfte der Strecke. In Zeit ausgedrückt schätzt er den Aufenthalt auf 15 bis 30 Minuten oder mehr, je nach Engagement der Besucher.

Vereinspräsident Constantin Vogt mit Tim Bisenius und Ben Caspar (von links) vor dem vollendeten Labyrinth. Foto: Ralf Schellenberger

Als Eintritt werden 2,50 Euro pro Person erhoben. Damit hofft der Schatzmeister des Vereins, Ben Caspar, die Kosten zu decken und wenn noch etwas übrig bleibt die Kasse aufzufrischen. Das Labyrinth ist jederzeit frei zugänglich und 24 Stunden an sieben Tagen geöffnet. Da nicht ständig jemand vor Ort sein kann, sind die Teilnehmer gebeten, den Obolus in eine Kasse am Eingang zu werfen.

Die drei Vorstände und die Mitglieder sind stolz, der Region etwas bieten zu können und den Menschen damit eine Freude zu bereiten.