Katzenjammer in der Redaktion

Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Luxemburger Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Der heutige Text dreht sich um animalische Triebe.

Ich muss Sie gleich zu Beginn enttäuschen: Dieses Gazettchen handelt nur peripher von Haustieren. Es thematisiert animalische Triebe. Genauer gesagt: die Suche nach dem perfekten Gegenüber, dem Menschen, mit dem man nicht nur das Leben, sondern auch das Bett teilen kann. Journalisten (und Journalistinnen) sind halt auch nur Menschen ... und im Grunde genommen von Bedürfnissen gesteuert.

Sein echter Name bleibt natürlich unter Verschluss.

Wir, die Schreiberlinge, sprechen daher in den Pausen nicht nur über den Leitartikel der morgigen Ausgabe, die schöne Karikatur auf Seite 8 oder über die neuesten Nachrichten aus der Chamber, sondern auch darüber, wer sich denn als Partner oder Partnerin eignen würde. Und da wir recht oberflächlich sind - ja, wir geben es zu -, geht es da vor allem um die Optik.

„Der schönste Mann der Redaktion“, wie wir ihn in einer dieser Pausen tauften, war wenige Tage nach seiner inoffiziellen Ernennung erneut Thema an unserem Ressort-Tisch, an dem auch eine junge Kollegin saß, die plötzlich ganz hellhörig wurde. Da eine kurze Beschreibung seines Äußeren nicht ausreichte, um ihn zu identifizieren, machte ich einen Vorschlag. „Wenn er das nächste Mal zum Kopierer geht, frage ich dich: Wie geht es denn deiner Katze?“ Darauf sie: „Ich habe keine Katze, sondern einen Hund.“

Seit diesem Tag, der schon einige Monde hinter uns liegt, trägt besagter Mann den nur uns bekannten Beinamen „die Katze“ ... obwohl es ja eigentlich Kater heißen müsste. Meine Arbeitsehefrau fühlt sich bei seinem Anblick manchmal zum Miauen animiert. Bisher konnte sie sich zum Glück immer zügeln.

Der echte Name der „Katze“ bleibt natürlich unter Verschluss. Diesen werde ich nur unter Folter verraten. Ein Bestechungsversuch ist erlaubt. Ich mag übrigens die gelben M&Ms … das nur am Rande.