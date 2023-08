Junge Menschen sind heute unglücklicher als 2018

Die Pandemie hinterließ Spuren in der Bevölkerung. Die Freizeit, das Vertrauen in die Mitmenschen und die Einsamkeit - junge Leute kämpfen auch jetzt noch. Foto: Shutterstock

Hat sich die allgemeine Zufriedenheit der Bevölkerung seit der Pandemie wieder verbessert und wie sieht es in den verschiedenen Altersgruppen aus? Dieser Frage ging der Statec auf den Grund. Er verglich die Antworten von 2018 mit denen von 2022: Auf einer Skala von 0 bis 10 konnten die Befragten angeben, wie zufrieden sie sind.

Covid-19 schlägt weiter aufs Lebensgefühl

Bildete sich in den Jahren 2018 und 2019 noch mit einem Gesamtwert von insgesamt 7,6 eine hohe Satisfaktion ab, so wirkte sich die Pandemie deutlich aus: In den beiden Jahren 2020 und 2021 brach der Wert auf 6,8 ein. Covid-19 wirkt auch noch nach: Sich so richtig erholen und an die Werte von vor der Pandemie anknüpfen konnte der Zufriedenheitswert danach nicht mehr: Im vergangenen Jahr stieg er zwar, erreichte aber nur noch einen Wert von 7,2.

Der direkte Vergleich zwischen 2018 und 2022 zeigt, dass die Anzahl der Personen, die die Zufriedenheit mit ihrer Lebenssituation mit einem Wert von 7 oder höher belegen, von 80,5 Prozent auf 72,3 Prozent gesunken ist. Betrachtet man die Altersgruppen, so trifft diese Entwicklung vorrangig die jungen Menschen.

Der Anteil der ganz Jungen zwischen 16 und 29, die Werte von mindestens 7 angeben, sank von 84,8 auf 76,1 Prozent. Bei den 30- bis 64-Jährigen zeigten 2018 79,7 Prozent eine hohe Zufriedenheit, 2022 waren es noch 69 Prozent. Einzig die älteren Semester zeigen sich nach der Pandemie noch zufriedener mit ihrer Lebenssituation als vor der Pandemie: Der Anteil der hoch Zufriedenen stieg von 80,5 auf 80,7 Prozent.

Besonders junge Menschen fühlen sich einsamer

Geht man in die Details, so verdeutlicht die Statec-Studie, dass im Vergleich zu 2018 die Luxemburger im Jahr 2022 häufiger mit ihrer Freizeit unzufrieden waren, weniger Vertrauen in ihre Mitmenschen hatten und sich öfter einsam fühlten – unabhängig von ihrer Altersgruppe. Besonders deutlich zeigt sich bei den 16- bis 29-Jährigen, dass das Gefühl der Einsamkeit gestiegen ist: 2018 gaben 80,1 Prozent mit einem Wert von 7 oder darüber an, sich nie oder selten einsam zu fühlen, 2022 waren es noch 66,9 Prozent. Bei der Altersgruppe zwischen 30 und 64 sank der Wert von 79 auf 70 Prozent.

Diese Menschen in der Mitte des Lebens zeigen auch eine weitere deutliche Verschlechterung: Befragt nach der Zufriedenheit mit ihrer Freizeit, geben nach der Pandemie nur noch 46,4 Prozent einen hohen Zufriedenheitswert. 60,4 Prozent waren es noch 2018.