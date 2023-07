Italienische Bandenmitglieder in Luxemburg festgenommen

Share this with email

Zwölf Bandenmitglieder der Ndrangheta, darunter auch ein Polizeibeamter der Region Reggio Calabria wurden am Dienstagmorgen auf Ersuchen der Antimafia-Direktion der Region Kalabrien festgenommen. Italienische Medien hatten zuerst darüber berichtet.

Zwei Festnahmen erfolgten in Luxemburg. Die italienischen Behörden hatten die luxemburger Staatsanwaltschaft via europäischen Haftbefehl in Kenntnis gesetzt und um Hilfe gebeten. Eine Spezialeinheit der Police Grand-Ducale nahm die zwei Italiener in den Morgenstunden fest. Laut LW-Informationen fanden die Festnahmen in Zolwer und in Differdingen statt.

Sie wurden in das Untersuchungsgefängnis in Sassenheim verbracht, von dort sollen sie nach Italien ausgeliefert werden, was Justizsprecher Henri Eippers am Dienstagabend auf LW-Nachfrage hin bestätigte.

"Mammola"-Gang

Einer der beiden, ein 32 Jahre alter Mann habe seit geraumer Zeit im Großherzogtum gelebt und sei auch hierzulande für die "Mammola"-Gang aktiv gewesen. Das Dorf Mammola in Kalabrien gilt als Keimzelle der Bande. Was die Rolle der beiden in Luxemburg festgenommenen Männer war, ist nicht bekannt.

Nach Informationen von italienischen Medien waren die Verdächtigen Teil einer Organisation, die Schutzgelder im großen Stil erpresste. Die Bande wird auch mit der Herstellung und dem Verkauf von bewusstseinsverändernden Substanzen sowie der kalabrischen Mafia in Verbindung gebracht. Die Vereinigung der Mafia in einer der ärmsten Regionen Italiens agiert unter der Bezeichnung Ndrangheta.