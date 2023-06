Instant Karma

Wenn man sich Sorgen machen muss, dass das alte Billy-Regal sich in seine Einzelteile zerlegen könnte, ist es Zeit, es zu entsorgen. Da es zu großen Teilen aus Holz besteht, ist es kein Abfall, sondern ein Rohstoff. Also fuhr ich mein kaputtes Billy-Regal zum Recyclinghof. Vielleicht wird ja ein neues Regal daraus.

Die Abgabe von Altholz ist dort kostenpflichtig, ein paar Cent pro Kilogramm. Man nimmt sich eine Karte, die man in das Lesegerät am Container steckt. Dieser öffnet sich, man entsorgt das Altholz, das automatisch gewogen wird, und dann drückt man auf den roten Knopf. Der Container schließt wieder und spuckt die Karte aus. Kompliziert ist anders.

Als ich noch ein halbes Billy-Regal in meinem Wagen liegen hatte, kam ein Mann in großer Eile. Er fing sofort an, sein Altholz in den Container zu werfen. Ich wies ihn darauf hin, dass die Entsorgung kostenpflichtig sei und er sich doch bitte gedulden soll.

In der Sekunde, in der meine letzte Platte im Container landete, steckte der ungeduldige Herr seine Karte ins Lesegerät und fuhr mit dem Entleeren seines Caddys fort. Ich hatte keine Zeit ihn darauf hinzuweisen, dass ich für seinen Müll nicht zahlen will.

Ich wollte mich für ein paar Cent nicht streiten.

Ich drückte schnell auf den Knopf und siehe da: Die Karte kam sofort heraus. Ein Paar der Kilos, die darauf gespeichert sein würden, stammten folglich von dem netten Herrn. Doch für ein paar Cent wollte ich nicht mit ihm streiten. Ich nahm die Karte und ging zur Kasse.

Der Mann hinter der Kasse hatte die Spannungen am Altholzcontainer beobachtet. Ich gab ihm die Karte und kramte bereits in meinem Kleingeld. Auf dem Bildschirm der Kasse erschien jedoch eine Null. Ich hatte wohl die Karte des netten Herrn erwischt.

Das wollte ich dem Kassenwart auch sagen, doch ich überlegte kurz und sagte dann nichts. Er wollte mir daraufhin scheinbar auch etwas sagen, doch auch er machte eine kurze Pause und meinte dann: „Sie haben für Null Euro, danke und tschüss.“

