Innenministerium gibt Viandener Schöffenrat grünes Licht

Nun ist endgültig klar: In den kommenden sechs Jahren werden sich François Weyrich und Paul Petry das Bürgermeistermandat in Vianden teilen. Zwar wurde diese Entscheidung bereits wenige Tage nach den Gemeindewahlen am 11. Juni veröffentlicht, doch die Diskussionen um den tatsächlichen Wohnsitz mehrerer Kandidaten gingen weiter.

Trotz allen Diskussionen gewählt

Im Mittelpunkt standen dabei François Weyrich, Paul Petry und Jean-Claude Vinandy. Vor allem Weyrich hat bislang in der Öffentlichkeit keinen Hehl daraus gemacht, dass er, keine sechs Kilometer von Vianden entfernt, im deutschen Körperich lebt.

Auf Nachfrage des „Luxemburger Wort“ hatte er erklärt, dass er sich zu 99 Prozent in Vianden aufhalte. Zudem habe jeder gewusst, dass er Schlossbesitzer in der deutschen Grenzregion sei und dennoch sei er gewählt worden. „Das Engagement für die Gemeinde zählt. So zählt einzig allein, was man leistet“, hatte Weyrich betont.

Beim Innenministerium hieß es zu diesem Zeitpunkt, dass man sich die Situation ansehen und diese analysieren würde. Eine Prüfung, die nun abgeschlossen ist – mit einem positiven Ende für die drei gewählten Kandidaten: "Es gibt keinen Beweis, dass sie nicht dort wohnen", betont der Pressesprecher des Ministeriums, Eric Ewald.