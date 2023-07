Im Westen wird Asphalt durch Grünfläche ersetzt

Share this with email

Sprichwörtlich neue Wege geht das Naturschutzsyndikat Sicona im Westen des Landes. Aus asphaltierten Feldwegen werden lebendige Grünflächen. Die ersten Schritte werden derzeit zwischen Saeul und Useldingen unternommen. Auf einem 100 Meter langen und vier Meter breiten Wegabschnitt, der in ein Acker führt, werden heimische Wildpflanzen auf einer frisch ausgelegten Sandschicht ausgesät.

Diese Renaturierungsmaßnahme des Syndicat intercommunal du Centre & du Sud-Ouest pour la Conservation de la Nature ersetzt den alten rissigen Asphaltbelag, um typischer Vegetation einer Trockenwiese die Möglichkeit zu geben, sich zu entfalten, um die Biodiversität zu fördern.

So sah der Feldweg vor dem Rück- und Umbau aus. Foto: Sicona

Lebenswerte Räume schaffen

Der renaturierte Wegabschnitt bildet nämlich den idealen Nährboden für Insekten, so das Sicona. Diese würden dem heimischen Steinkauz, der vom Aussterben bedroht ist, als Nahrungsquelle dienen. Heimische Vögel und Amphibien leiden besonders unter der Versiegelung von Feuchtgebieten, da ihr Lebensraum zunehmend schwindet.

Denn, die Klimakrise ist längst auch in Luxemburg angekommen. 2019 gab es absolute Hitzerekorde. In Steinsel wurden am 25. Juli. 2019 etwa unschlagbare 40,8 Grad Celsius gemessen. Und auch Katastrophen wie das Jahrhundert-Hochwasser 2021 sind eindeutige Zeichen.

Im Westen nichts Neues ist also passé. Insgesamt 42 Gemeinden sind beim Naturschutzsyndikat Sicona beteiligt. Sie werden in Umweltfragen beraten und unterschützt. Durch die Zusammenarbeit entstehen so stetig neue kreative Projekte, die den Menschen die heimische Lebenswelt wieder näherbringen.

Einer der Nutznießer der Renaturierungsmaßnahme ist der Steinkauz. Foto: Sicona