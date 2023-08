Hitze hat Europa fest im Griff

Der Sommer zeigt noch einmal, was er drauf hat. In der Südhälfte werden Werte um 40 Grad erwartet.

(TJ/DPA) - Vor zwei Wochen klagten die Menschen in Luxemburg über das regnerische Wetter, viele glaubten den Sommer schon zu Ende. Dass dem bei weitem nicht so ist, zeigt aktuell ein Blick auf das Thermometer. Werte um 30 Grad und je nach Region darüber sind für die zweite August-Hälfte eher die Ausnahme, ebenso Nächte mit Werten über 20 Grad. Die Schausteller auf der Schueberfouer dürften somit zumindest für den Auftakt des fast dreiwöchigen Volksfestes mit dem passenden Wetter rechnen.

Météolux warnt

Am Montagmorgen hatte der staatliche Wetterdienst Météolux bereits für den Süden des Landes eine "Alerte jaune" ausgegeben. Dies bedeutet, dass sensible und ältere Menschen sich im Tagesverlauf nach Möglichkeit nicht im Freien aufhalten und viel trinken sollen. Der staatliche Wetterdienst prognostiziert auch für Dienstag und Mittwoch Werte um 30 Grad, erst ab Freitag könnte es mit 25 Grad etwas kühler werden. Einzelne Hitzegewitter sind nicht ausgeschlossen. Ab Donnerstag steigt in Ostfrankreich die Gewittergefahr. Diese könnten dann auch Luxemburg erreichen.

Ein breites Hochdruckgebiet hat sich über Mitteleuropa ausgedehnt. Dies soll also auch in den kommenden Tagen das Wetter in Europa prägen. Dabei zeichnet sich ein starkes Nord-Süd-Gefälle ab: Während in Reykjavik für den Dienstag 15 Grad erwartet werden, könnte das Quecksilber in Sevilla bis auf 43 Grad steigen.

Frankreich erwartet über 40 Grad

Frankreich rüstet sich für eine Hitzewelle mit Temperaturen von örtlich mehr als 40 Grad. Die vor allem im Südteil des Landes hohen Temperaturen sollen bis Mitte der Woche anhalten, teilte der Wetterdienst Météo France mit. Für 19 Departements wurde die Warnstufe Orange ausgerufen. Am heißesten soll es am Montagnachmittag in Montélimar werden, wo man am Montag mit 38 Grad rechnet, am Mittwoch soll das Quecksilber diesen Wert noch leicht übersteigen. In Paris werden knapp 30 Grad erwartet.

Für ältere Menschen bedeuten die aktuellen Temperaturen eine reale Gefahr. Viel Trinken wird dringend angeraten. Foto: dpa

Die Behörden riefen die Bevölkerung zur Vorsicht auf. Die Menschen sollten sich an kühlen Orten aufhalten, viel trinken und nach geschwächten Menschen schauen. „Passt aufeinander auf“, schrieb Präsident Emmanuel Macron am Freitag beim Kurznachrichtendienst X, vormals Twitter.

Der Stromkonzern EDF kündigte wegen der erwarteten hohen Temperaturen an, die Produktion in zwei Atomkraftwerken möglicherweise vorübergehend zu reduzieren. Verhindert werden soll damit, dass das Kühlwasser der an der Rhône gelegenen Kraftwerke Bugey und Tricastin den Fluss weiter aufheizt.

Gewitter ab Mittwoch

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Hitze in der südlichen Hälfte des Landes. Besonders in der Rhein-Ebene und im Raum Stuttgart (Oberrhein/Neckar) könnte mit Werten von deutlich über 30 Grad es sehr warm werden. Einzelne Gewitter im Südschwarzwald und in den Alpen werden ab Mittwoch vorausgesagt, ab Donnerstag rechnet der DWD von Westen her mit starken Gewittern und Unwettern. Dabei können örtlich kurzer Zeit bis zu 25 Liter pro Quadratmeter niedergehen.