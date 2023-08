Großer Polizeieinsatz und Blutspuren in Remerschen

In den frühen Abendstunden des Dienstags kommt es in Remerschen zu einem größeren Polizeieinsatz. Auf dem Asphalt eine etwa 200 Meter lange Blutspur.

Ein großes Polizeiaufgebot mit Hubschrauber ist seit den frühen Abendstunden in Remerschen im Einsatz. Es gibt Fotos, die Blutspuren zeigen, die über etwa 200 Meter auf dem Bürgersteig in der Wäistrooss zu sehen sind. Teilweise haben sie die Größe von Fußabdrücken. Anwohner sprechen gegenüber dem Luxemburger Wort von einer Messerstecherei. Doch was ist wirklich passiert?

Die Blutspuren ziehen sich bis zu 200 Meter durch den Ort. Foto: LW

Ein Augenzeuge sagt, dass er gegen 18 Uhr vier Männer auf der Straße gesehen hätte, die einen Mann gestützt haben. Dieser habe stark am rechten Oberschenkel geblutet. Vor dem Haus eines örtlichen Hausarztes habe er sich dann auf den Boden gesetzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen führt die Blutspur von einem Haus in Richtung der Tankstelle in der Hauptstraße in Remerschen. Ein Rettungshubschrauber landete gegen 18 Uhr, außerdem sind auch zwei Krankenwagen im Einsatz. Auf Anfrage bei der Polizei teilt diese mit, dass es nach bisherigen Erkenntnissen einen Verletzten mit mehreren Stichverletzungen an den Beinen gibt. Diese seien jedoch nicht lebensgefährlich.

Weitere Informationen liegen bisher nicht vor, da der Polizeieinsatz noch im Gange ist. Mehr dazu folgt in Kürze.