Grenzgemeinden kämpfen mit dem Pendlerverkehr

Vor drei Jahren rückte Luxemburg ins Rampenlicht, als der öffentliche Nahverkehr für alle kostenlos wurde. Im vergangenen Juni war es der Nationale Mobilitätsplan 2035, der bei den UITP-Awards (Internationaler Verband für öffentliches Verkehrswesen) den ersten Platz in der Kategorie "Strategie für den öffentlichen und städtischen Verkehr" belegte. Er ist einer der begehrtesten Preise im Bereich des öffentlichen Verkehrs weltweit.

Doch trotz all den geplanten Umgestaltungen in den Städten, die einen besseren Verkehrsfluss im Land und eine Reduzierung der CO₂-Emissionen mit dem Ziel der CO₂-Neutralität gewährleisten sollen, bleibt eine harte Realität, nämlich die Zunahme der Grenzgänger.

Der Wirtschaftswissenschaftler der IDEA-Stiftung, Michel-Edouard Ruben, hat bereits im April darauf hingewiesen, dass "Luxemburg das Kunststück vollbringt, produktiv, wettbewerbsfähig und attraktiv zu sein". Infolgedessen werden Tausende von ausländischen Arbeitnehmern von den Lohnniveaus angezogen und vergrößern jedes Jahr die Bevölkerung des Landes und die der Grenzstädte rundherum mit all dem, was dies mit sich bringt und mit sich bringen kann.

Eine verbotene Richtung für Grenzgänger während den Hauptverkehrszeiten

Einige Bürgermeister beginnen, Maßnahmen zu ergreifen, um den Verkehr einzudämmen, wie zum Beispiel im französischen Rédange. Seit dem 1. August gibt es in der Rue de la Côte in Rédange ein neues Fahrverbot mit genauen Angaben: "Zwischen 4 und 9 Uhr" in Richtung Luxemburg und "zwischen 15 und 20 Uhr" für die Rückfahrt nach Frankreich.

Diese Maßnahme wurde vom Bürgermeister Daniel Cimarelli eingeführt, um einem zu großen Zustrom von Autos entgegenzuwirken (2019 fuhren 3.000 Autos über die Hauptstraße, 2022 sollen es 4.500 sein). Das Verbot gilt jedoch nicht für die rund 1.000 Einwohner und sorgt deswegen für reichlich Aufregung.

Einer der Anwohner der Hauptstraße sieht diese Neuerung sehr kritisch. "Wenn man so handelt, ist es, als würde man zwischen den Zeilen sagen, dass man die Vorteile des Grenzgängertums will, aber nicht die Nachteile. Ja, der Rentner freut sich, dass es vor seiner Haustür weniger Durchgangsverkehr gibt, das ist klar, aber der Berufstätige wird geärgert. Denn andere Wege, die manche Autofahrer nehmen, werden überlastet sein und sich auf die Fahrzeit zur Arbeit auswirken...".

Das ist, als würde man zwischen den Zeilen sagen, dass man die Vorteile des Grenzgängerphänomens haben will, aber nicht die Nachteile. Ein Bewohner aus Rédange

Er spricht auch über mögliche Kettenreaktionen gegenüber anderen Nachbarstädten oder sogar auf luxemburgischer Seite an. "Ich weiß, dass es bis 2035 geplant ist, die Zufahrt nach Belval auf der CR178 zum Beispiel komplett zu schließen, aber mit dieser Entscheidung könnte das den Prozess beschleunigen...".

In der Zwischenzeit erklärte der Bürgermeister von Rédange Anfang August gegenüber dem Le Républicain Lorrain, dass die Bewohner seiner Ortschaft "ruhig leben können" sollten und erklärte dabei, dass die Straße "sicher und beruhigt" sein müsse.

Aussagen, die Viviane Fattorelli, die französisch-luxemburgische Bürgermeisterin der Nachbargemeinde Audun-le-Tiche, in jeder Hinsicht nachvollziehen kann. Auch wenn sich die Entscheidung auf ihre Ortschaft auswirken könnte, die ohnehin schon viele Probleme hat. "Es ist klar, dass dadurch noch mehr Autofahrer nach Audun abwandern können, wie auch nach Russange. Es steht aber außer Frage, dass wenn wir ähnliche Maßnahmen ergreifen, es ist nicht möglich, die Leute daran zu hindern, zur Arbeit zu gehen."

Russange, eine Grenzstadt, die seit der Einrichtung der Umgehung von Esch verschont bleibt. Jean-Jacques Bourson, der Bürgermeister von Russange, versicherte auf Anfrage, dass die Ortschaft seit der Einrichtung der Einbahnstraße in Rédange nicht mehr Verkehr festgestellt habe, auch wenn er das Phänomen ab dem Schulanfang mit der Rückkehr der Schulbusse und einer massiveren Rückkehr der Arbeitnehmer zur Arbeit weiter beobachten werde. Vor der Eröffnung der Umgehung von Esch räumte er jedoch ein, dass seine Stadt sehr stark betroffen war, aber seither sei sie die Einzige, die wirklich einen Vorteil in Bezug auf den Autoverkehr festgestellt habe. Es bleibt abzuwarten, ob dies im Laufe der Zeit anhält...

Der sich abzeichnende zusätzliche Zustrom von Autos ist jedoch ein weiteres Argument, um mit einer der größten Baustellen der Stadt zu beginnen, nämlich dem Bau eines großen Parkplatzes. Eine Maßnahme, die im Hinblick auf die Einrichtung des Korridors mit hohem Dienstleistungsniveau notwendig ist, der nach der Einstellung der Bahnlinie auch Busse nach Luxemburg umfassen wird.

"Wenn es aber darum geht, wer wie viel zahlt, ist das Thema so spezifisch, dass es in verschiedenen nationalen und grenzüberschreitenden Gremien diskutiert, aber bis heute nicht gelöst wird, obwohl die Dringlichkeit der Situation greifbare Ergebnisse erfordert.", so Fattorelli.

Wir können schon jetzt nicht mehr so weitermachen wie bisher, daher unsere Einführung von Parkvignetten. Viviane Fattorelli Bürgermeisterin von Audun-le-Tiche

Ein Verkehrsangebot, das noch mehr Arbeitnehmer aus entlegeneren französischen Städten anziehen dürfte, die in Audun-le-Tiche ihre Fahrzeuge abstellen, um dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln weiter in Richtung Luxemburg zu fahren. Aktuell hat die französische Ortschaft noch mit großen Park- und Verkehrsproblemen zu kämpfen.

"Wir können schon jetzt nicht mehr so weitermachen, daher unsere Einführung von Parkvignetten, um insbesondere dem Effekt der Kleintransporter von Unternehmen entgegenzuwirken. Wir haben mit dem Einsatz der ersten effektiven Testphasen in einigen Stadtteilen begonnen und lehnen Ausnahmeregelungen vorerst ab, da wir in Kürze ein Feedback erwarten, in dem die Wirkung der Maßnahme bewertet wird."

Lieferwagen: Die Hölle für Städte im Grenzgebiet

Kleintransporter sind auch belgischen Orten ein Dorn im Auge. So wie zum Beispiel im Gebiet der Gemeinde Aubange, wo Lastwagen, Kleintransporter und andere schwere Fahrzeuge nicht mehr im Zentrum von Athus, Aubange, Halanzy und Rachecourt parken dürfen.

Der Bürgermeister der Gemeinde Aubange, François Kinard, erklärte im März dieses Jahres, dass diese Entscheidung notwendig sei und erinnerte daran, dass "die Athus die am dichtesten besiedelte Stadt der Provinz ist" und "dies mit dem Entwicklungswillen des Großherzogtums nicht besser werden wird".

Mehrere Einbahnstraßen, um vom Stadtzentrum in Messancy abzulenken

In Messancy hat Bürgermeister Roger Kirsch angesichts des Zustroms von Grenzgängern ebenfalls Maßnahmen ergriffen. Anfang Juni wurden mehrere Straßen im Stadtzentrum in Einbahnstraßen umgewandelt, zunächst als Testphase.

"Die Gemeinde ist Herr im eigenen Haus und wir waren überzeugt, dass die gesamte Mobilitätsstrategie überarbeitet werden muss, da ein Großteil der Grenzgänger aus den Regionen Gaume, Meuse, Meurthe et Moselle und anderen Orten durch die Stadt fährt. Wir haben mehrere relevante Vorschläge von Bürgern erhalten und können unsere Maßnahmen natürlich entsprechend der Realität vor Ort anpassen.

Die ersten Ergebnisse werden im Oktober erwartet, um den Schulanfang und die Rückkehr in die Ferien zu überbrücken, "obwohl die Grenzgänger immer noch da sind, denn das Großherzogtum ist vom 1. Januar bis zum 31. Dezember geöffnet"! Der Bürgermeister ist jedoch der Meinung, dass "man sich damit auseinandersetzen und das Beste daraus machen muss, aber dass man die Grenzgänger auch nicht daran hindern kann, durchzureisen"!

Unsere Probleme sind auch ihre Probleme, umso mehr, als die letzten Neuankömmlinge, die sich in unseren Städten niederlassen, Luxemburger sind! Viviane Fattorelli Bürgermeister von Audun-le-Tiche

Was die Frage nach einer Zusammenarbeit mit der Regierung Luxemburgs oder einer seiner Gemeinden angeht, ist Roger Kirsch kategorisch: "Wir können uns nicht in das Großherzogtum einmischen, sie werden uns sagen, dass wir uns um unsere eigenen Angelegenheiten kümmern sollen. Sie sind sich unserer Sorgen bewusst, aber sie haben ihre eigenen".

Eine Behauptung, die die Bürgermeisterin von Audun-le-Tiche ihrerseits vom Tisch wischt, indem sie für mehr grenzüberschreitende Zusammenarbeit plädiert. "Unsere Probleme sind auch ihre Probleme, umso mehr, weil die letzten Zuwanderer, die sich in unseren Städten niedergelassen haben, Luxemburger sind! Und nicht diejenigen, die mehrheitlich aus der portugiesischsprachigen Gemeinschaft stammen. Wir sind voneinander abhängig und es ist an der Zeit, dass wir unsere Mittel in diesen Fragen bündeln. Ich für meinen Teil bin von den jüngsten Entwicklungen auf der Umgehungsstraße nicht überzeugt, sie haben nichts an den Problemen geändert, der Schulbeginn verspricht, nicht einfach zu werden."

In dieser Frage empfiehlt IDEA schon seit langem, die Idee eines territorialen Projekts "für die grenzüberschreitende Metropole Luxemburg, das sich auf eine globale Vision des funktionalen Bereichs stützt", wieder in den Vordergrund zu rücken, inspiriert von den Erfahrungen, die "im Rahmen des Großraums Genf" gemacht wurden.

Ein Modell, das beispielsweise über einen Fonds verfügt, in den die Einheiten einzahlen, die von der Raumordnungspolitik profitieren, und dessen Geld den Personen, Ortschaften oder anderen Einheiten zugutekommt, die geschädigt werden.

Dieser Artikel ist zuerst bei Virgule erschienen.



Übersetzung: Marvin Schieben