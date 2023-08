Gewinnspiel: 20 x 6 Tickets für den LW-Quizowend in Niederfeulen

20 Rateteams gesucht! Am 20. September lädt das „Luxemburger Wort“ zum Quiz-Abend ins Kulturzentrum Niederfeulen ein.

Im September ist in Niederfeulen Ratefieber angesagt: Im Rahmen des Jubiläumsprogramms anlässlich seines 175-jährigen Bestehens lädt das Luxemburger Wort zum „Quizowend“ ins Kulturzentrum Hennesbau ein. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, den 20. September, ab 18.30 Uhr, statt.

Nehmen Sie jetzt am Gewinnspiel teil (siehe unten) und gewinnen Sie mit etwas Glück eine Teilnahme am „Quizowend“ in Niederfeulen für sich und Ihr Team. Wichtiges Detail: Sie stellen Ihr Team selbst zusammen.

Im Paket enthalten sind eine Tischreservierung sowie Essen und Getränke für Sie und Ihre fünf Teammitglieder. Insgesamt werden 20 Pakete für je sechs Personen verlost.

Dieses Jahr fanden bereits zwei „Quizowender" in Wellenstein und Differdingen statt.