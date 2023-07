Fusionierte Gemeinden erhalten neue Schöffenräte

Share this with email

Am Donnerstag leitete Innenministerin Taina Bofferding (LSAP), heute in einem orangen Kleid, die Vereidigung von zehn Bürgermeistern und 25 Schöffen in mehreren Gemeinden. Besonders hervorzuheben waren die Vereidigungen der Schöffenräte der fusionierten Gemeinden Bous-Waldbredimus und Grosbous-Wahl. Toto Da Costa, der bei den Wahlen am 11. Juni die meisten Stimmen erhalten hatte, wird nun der neue Bürgermeister von Bous-Waldbredimus. Gleichzeitig übernimmt der bisherige Bürgermeister von Grosbous, Paul Engel, ab heute die Leitung der neuen Gemeinde Grosbous-Wahl.

1 / 35 In der neuen Fusionsgemeinde Bous-Waldbredimus wird Toto Da Costa der neue Bürgermeister. Foto: Anouk Antony

2 / 35 Erster Schöffe in der Fusionsgemeinde wird Marc Schons. Foto: Anouk Antony

3 / 35 Den Platz des Zweiten Schöffen in Bous-Waldbredimus konnte sich Dries D’Exelle sichern. Foto: Anouk Antony

4 / 35 Auch Jean-Claude Ruppert gehört dem Schöffenrat in Bous-Waldbredimus an. Foto: Anouk Antony

5 / 35 Echternach: Für neuen Wind wird Bürgermeisterin Carole Hartmann (DP) sorgen. Foto: Anouk Antony

6 / 35 Erster Schöffe in Echternach bleibt Ben Scheuer (LSAP). Foto: Anouk Antony

7 / 35 Jean-Claude Strasser (LSAP) wird Zweiter Schöffe in Echternach. Foto: Anouk Antony

8 / 35 Georges Mischo (CSV) bleibt Bürgermeister in Esch/Alzette. Foto: Anouk Antony

9 / 35 Erster Schöffe in Esch/Alzette wird Pim Knaff (DP). Foto: Anouk Antony

10 / 35 André Zwally (CSV) wird Zweiter Schöffe in der Minettmetropole. Foto: Anouk Antony

11 / 35 Ebenfalls im Schöffenrat bleibt Christian Weis (CSV). Foto: Anouk Antony

12 / 35 Meris Sehovic (Déi Gréng) wird Schöffe in Esch/Alzette bleiben, im Laufe der Legislaturperiode wird dann Mandy Ragni übernehmen. Foto: Anouk Antony

13 / 35 Neuer Bürgermeister von Esch/Sauer wird Laurent Hilger. Foto: Anouk Antony

14 / 35 Erste Schöffin in Esch/Sauer wird Jenny Schank. Foto: Anouk Antony

15 / 35 Mireille Missavage-Welter wird Zweite Schöffin in Esch/Sauer. Foto: Anouk Antony

16 / 35 In Flaxweiler wird Paul Ruppert Bürgermeister. Foto: Anouk Antony

17 / 35 Frank Rollinger wird Erster Schöffe in Flaxweiler. Foto: Anouk Antony

18 / 35 Zweiter Schöffe in Flaxweiler wird Guy Heiderscheid. Foto: Anouk Antony

19 / 35 Der vorige Bürgermeister von Grosbous, Paul Engel, wird nun Bürgermeister der Fusionsgemeinde Grosbous-Wahl. Foto: Anouk Antony

20 / 35 Die ehemalige Bürgermeisterin von Wahl, Christiane Thommes-Bach, wird Erste Schöffin von Grosbous-Wahl. Foto: Anouk Antony

21 / 35 Anne Steichen wird Zweite Schöffin der Fusionsgemeinde Grosbous-Wahl. Foto: Anouk Antony

22 / 35 Maggy Risch gehört ebenfalls dem Schöffenrat in Grosbous-Wahl an. Foto: Anouk Antony

23 / 35 Michel Malherbe (DP) konnte seinen Titel als Bürgermeister von Mersch verteidigen. Foto: Anouk Antony

24 / 35 Neu in Mersch: Der Erste Schöffe Abby Toussaint (CSV). Foto: Anouk Antony

25 / 35 Henri Krier (DP) wird Zweiter Schöffe in Mersch. Foto: Anouk Antony

26 / 35 Michel Reiland bleibt ebenfalls im Merscher Schöffenrat. Foto: Anouk Antony

27 / 35 Jeannot Fürpass (CSV) darf für weitere sechs Jahre Bürgermeister in Monnerich bleiben. Foto: Anouk Antony

28 / 35 Erster Schöffe in Monnerich wird Marc Schramer (DP). Foto: Anouk Antony

29 / 35 Marianne Baustert-Berens (CSV) wird Zweite Schöffin in Monnerich. Foto: Anouk Antony

30 / 35 Henri Gerekens wird Bürgermeister von Redingen bleiben. Foto: Anouk Antony

31 / 35 Erste Schöffin in Redingen wird Danielle Simon-Arendt. Foto: Anouk Antony

32 / 35 Auch Jeff Lisarelli ist neu dabei und wird Zweiter Schöffe in Redingen. Foto: Anouk Antony

33 / 35 Alles neu in Wiltz: Carole Petitnicolas-Weigel (CSV) wird Wiltzer Bürgermeisterin. Foto: Anouk Antony

34 / 35 Chantal Gasper-Kaufmann (CSV) wird Erste Schöffin in Wiltz. Foto: Anouk Antony

35 / 35 Zweiter Schöffe in Wiltz wird Amel Cosic (DP). Foto: Anouk Antony







































































Neben den beiden Fusionsgemeinden wurden ebenfalls die Schöffenräte von Echternach, Esch/Alzette, Esch/Sauer, Flaxweiler, Mersch, Monnerich, Redingen/Atert und Wiltz vereidigt.