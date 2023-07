Fünf AVL-Busse auf dem Weg in die Ukraine

Share this with email

Im April dieses Jahres spendete die Stadt Luxemburg fünf ihrer Busse für den Schulbedarf der ukrainischen Regierung. Die Stadt hatte auf die von der Europäischen Kommission organisierte Solidaritätskampagne „Schulbusse für die Ukraine“ positiv reagiert. Die alten Busse der AVL sollten dazu beitragen, den sicheren Schultransport der Kinder in der südukrainischen Region Cherson zu gewährleisten, die während der russischen Invasion schwer getroffen wurde.

Die Europäische Kommission begrüßt dies. Sie spricht von 5,7 Millionen Kindern im schulpflichtigen Alter, die während der russischen Aggression betroffen waren, und fügt hinzu, dass Tausende von Schulen und Einrichtungen beschädigt wurden. Das Brüsseler Gremium gab zudem am Mittwoch bekannt, dass insgesamt bereits mehr als 300 Busse aus der EU und ihren Mitgliedstaaten in die Ukraine unterwegs sind, darunter auch Fahrzeuge aus Luxemburg.

Die Busse sollen in der Region Cherson eingesetzt werden. Foto: EU/ADRIAN CATU

In einer aktuellen Veröffentlichung der Europäischen Kommission sind diese zu sehen. Die alten Fahrzeuge, die in der Vergangenheit auf den Straßen der luxemburgischen Hauptstadt unterwegs waren, sind in der Logistikplattform des EU-Katastrophenschutzverfahrens in Siret, Rumänien überholt worden. Von dort stammen die hier gezeigten Fotos.

Alle Busse, die von Luxemburg und Schweden kostenlos zur Verfügung gestellt wurden, werden einer letzten Prüfung unterzogen. Anschließend werden sie auf LKWs verladen, bevor sie zur ukrainischen Grenze gebracht werden.

Vor kurzem wurde bekannt, dass die Benelux-Staaten (Belgien, Luxemburg und die Niederlande) der Ukraine gepanzerte Infanteriefahrzeuge des Typs M113 spenden werden.

Die Originalversion dieses Artikels erschien auf virgule.lu.