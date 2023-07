Fred Keup: "Roy Reding hat sich selbst von der Zentrum-Liste ausgeschlossen"

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

"Mich wegen meines angeblichen Absentismus auszuschließen, ist nur ein Vorwand", sagte Roy Reding am Donnerstagmorgen auf RTL über seine Ausgrenzung von der ADR-Liste im Wahlkreis Centre. "Objektiv gesehen, ja, ich war nicht sehr präsent bei den Plenarsitzungen in der Chamber. Aber Politik zu machen, besteht auch darin, Menschen zu treffen und in Ausschüssen zu sitzen", betonte der Abgeordnete, der seinen Austritt aus der ADR am Freitag voriger Woche bekannt gegeben hatte.

Lesen Sie auch:Roy Reding quitte l'ADR

Reding: "Ich hätte vor Monaten aus der ADR austreten sollen"

Wäre er in der ADR geblieben, wenn die Partei ihn auf der Liste im Zentrum hätten kandidieren lassen? "Nein, ich muss mea culpa sagen, ich hätte schon vor Monaten aus der ADR austreten sollen", sagt der Politiker. Er wies auf grundlegende Meinungsverschiedenheiten mit seiner ehemaligen Partei hinsichtlich der Debatte um Luxemburgs Wachstum hin: "Man kann nicht in Nostalgie leben, Luxemburg ist zu einer Metropole geworden und wir brauchen Arbeitskräfte, die es hier nicht gibt." Er sprach sich auch für internationale Schulen aus.

Es gab keine inhaltlichen Differenzen zwischen Roy Reding und uns. Fred Keup Vorsitzender der ADR

Der ADR-Vorsitzende Fred Keup äußerte sich auf Anfrage von Virgule.lu zu den Vorwürfen seines ehemaligen Parteikollegen: "Wir hatten vielleicht Meinungsverschiedenheiten über die Form, aber nie über den Inhalt. Man kann nicht sagen, dass ich gegen den Zuzug von Ausländern nach Luxemburg bin." Die ADR hat in den letzten Monaten eine Kampagne über die Notwendigkeit geführt, das Wachstum und die Zunahme der Bevölkerung zu begrenzen.

Fred Keup wies auch darauf hin, dass Roy Reding sich selbst von der Liste des Bezirks Zentrum ausgeschlossen habe, da er dort nicht aktiv genug und bei den Treffen nicht anwesend gewesen sei. Auf RTL erklärte Roy Reding, dass sich die Verwaltung dieses Wahlkreises mit der Ankunft von Tom Weidig, der in den neuen Gemeinderat der Hauptstadt gewählt wurde, radikal geändert habe und spricht dabei von einem "unmöglichen Führungsstil". Tom Weidig und Alex Penning hätten sich das Zentrums-Komitee, dem auch Reding angehörte, "accaparéiert".

Lesen Sie auch:Le député ADR Roy Reding acquitté par la Cour d'appel

Der ADR-Chef wies allerdings darauf hin, dass Roy Reding nicht nur zwei Drittel der Abstimmungen in der Kammer verpasst habe, sondern auch häufig im Gemeinderat der Stadt Luxemburg und bei ADR-Treffen nicht anwesend gewesen sei.

Wie sieht die Zukunft von Roy Reding aus?

"Bei unserem Sommerfest am vergangenen Wochenende war der Abgang von Roy Reding kein Thema, wir schauen nach vorne", sagt Fred Keup, der einen Schlussstrich ziehen möchte. Der ehemalige Studienrat bedauert, dass Roy Reding sein Mandat der ADR nicht zurückgeben möchte. "Wir sind der Grund dafür, dass er gewählt wurde." Roy Reding sitzt derzeit als Unabhängiger im Parlament.

Auf RTL-Radio bestätigte Roy Reding, dass er sein Mandat nicht zurückgeben möchte und dass er Gespräche mit der Fokus-Partei geführt hat. "Wir haben Differenzen festgestellt, ich habe ein großes Problem mit ihrer Europhorie". Ob er sich bei den Parlamentswahlen einer anderen Partei anschließen will, wollte Reding nicht sagen: "Ich überlasse es jedem, darüber zu spekulieren."

Ein weiterer Austritt aus der Partei

Nach Roy Reding folgte am Donnerstag der nächste Rückschlag für die ADR. In einer Mitteilung schreibt das ADR-Mitglied Steve Schmitz, dass er und seine Frau mit sofortiger Wirkung aus der Partei ausgetreten seien. Grund sei, dass er aufgrund von Lästereien über seine Person nicht auf der Chamberliste im Bezirk Norden berücksichtigt werde. "Sie haben mich belogen und manipuliert, damit ich ihnen Stimmen bringe", empört er sich. Die ADR, die sich "als Partei der Kleinen ausgibt", sei in Wirklichkeit keine, so Schmitz.