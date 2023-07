Französischer Grenzarbeiter nach möglichem Polizeischuss im Koma

Ein 25-jähriger Grenzgänger wurde sehr schwer am Kopf verletzt, als eine Spezialeinheit gegen Randalierer vorging. Auch in Marseille gab es einen ähnlichen Vorfall.

Die Gewalt in den französischen Städten seit dem Tod von Nahel am 27. Juni, der bei einer Verkehrskontrolle in Nanterre von einem Polizisten erschossen worden war, hat sich weitgehend gelegt, doch die von den Randalierern angerichteten Schäden sind kolossal. So gelangten auch in Mont-Saint-Martin Randalierer ins Rathaus und hinterließen hohe Schäden.

Dies war jedoch nicht der einzige Vorfall, der sich in der Gemeinde an der Grenze zu Belgien und Luxemburg ereignete. So wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche ein 25-jähriger Mann offenbar durch ein Projektil aus einer Waffe des RAID, einer Eliteeinheit der französischen Polizei, schwer am Kopf verletzt. Ersten Medienberichten zufolge, handelt es sich bei dem Opfer um einen 25-jährigen Sicherheitsbeamten, der in Luxemburg arbeitete. Er wurde zunächst in ein Krankenhaus in Frankreich eingeliefert und dann in das Krankenhaus von Arlon verlegt. Zunächst bestand Lebensgefahr.

Wie seine Angehörigen gegenüber "Le Monde" angaben, soll er von einem "bean bag" am Kopf getroffen worden sein, einem Projektil in Form eines Baumwollbeutels mit winzigen Schrotkugeln, das von einem Polizisten der RAID in Mont-Saint-Martin abgefeuert worden sein soll. Der junge Mann habe weder an den Unruhen teilgenommen, noch habe man in seinem Auto Steine oder Feuerwerkskörper gefunden. Wie es genau zu dem Zwischenfall kam, ist unklar.

Die Staatsanwaltschaft aus Val-de-Briey, hat eine Untersuchung wegen "vorsätzlicher Gewalttat" eingeleitet und die Generalinspektion der nationalen Polizei (IGPN) mit den Ermittlungen beauftragt.

Franceinfo berichtet, dass die Beamten des RAID, die an diesem Abend zur Verstärkung gerufen wurden, Waffen vom Typ LBD (lanceur de balles de défense) und "bean bags" eingesetzt hätten. Sie hätten allerdings erst am darauffolgenden Morgen erfahren, dass ein Mensch zu Schaden gekommen war.

Weiterer Vorfall in Marseille

Die Staatsanwaltschaft in Marseille ermittelt nach dem Tod eines 27-Jährigen, der im Umfeld der jüngsten Proteste gegen Polizeigewalt von einem Gummigeschoss getroffen wurde, wie es die Polizei verwendet. Bislang habe sich nicht ermitteln lassen, ob sich der Mann an Ausschreitungen beteiligt hat oder am Ort von Unruhen und Plünderungen war, die es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Hafenstadt gab, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

Als Todesursache sei festgestellt worden, dass der Mann im Brustbereich von einem Gummigeschoss des Typs „Flash-Ball“ getroffen worden ist, was in der Folge zu einem Herzstillstand und zum Tod geführt hat.

Nach Medienberichten war der junge Mann am Lenker seines Motorrollers zusammengebrochen und wurde wenige Minuten später für tot erklärt. Die Familie des 27-Jährigen stellte dem Sender BFMTV die letzten Videoaufzeichnungen auf dessen Mobiltelefon zur Verfügung. Sie zeigen, dass der junge Mann Polizisten bei einem Einsatz während der Unruhen gefilmt hat.