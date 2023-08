Foto-Ausstellung in Lorentzweiler mutwillig zerstört

In der Gemeinde Lorentzweiler wurden im Freien ausgestellte Foto-Arbeiten von Patrick Galbats beschädigt.

Unter dem Titel „Planet Thuya“ stellt die Gemeinde Lorentzweiler derzeit rund 30 Foto-Arbeiten des Luxemburger Künstlers Patrick Galbats entlang eines Radweges im Freien aus. Am Mittwoch, dem 23. August wurden die großflächigen Stellwände offenbar mutwillig beschädigt, wie der Künstler um Mitternacht fassungslos auf seiner Facebook-Seite postete.

Galbats vermutet einen Einzeltäter. „Es ist immer die gleiche Geste an Schrammen, zwei Halbkreise, die in jedes Bild geritzt wurden“, so der Künstler gegenüber dem Luxemburger Wort.

Rund 30 Foto-Arbeiten

Die Bilder seien zwar noch erkennbar. Die Folien, die Bilder und das Metall seien aber zerkratzt, so der renommierte Fotograf. Die Schäden dürften sich auf mehrere Tausend Euro belaufen.

In den Foto-Arbeiten setzt sich der aus Lorentzweiler gebürtige Künstler, der in Brüssel lebt, kritisch mit Luxemburg auseinander. Er hätte effektiv Schwierigkeiten, sich mit der luxemburgischen Gesellschaft und Lebensweise zu identifizieren. „Es ist ein ironischer Blick, lustig, aber dennoch respektvoll“, so Galbats. Eine politisch motivierte Tat könne demnach nicht ausgeschlossen werden.

Es ist ein seltener Fall von Kulturvandalismus, wie er hierzulande noch nicht vorgekommen ist.

Galbats hat auf seinen Facebook-Post hin viel Zuspruch geerntet. Er hofft, dass die Gemeinde Lorentzweiler Anzeige erstatten wird. Noch kann die Ausstellung mit samt der Schäden vor Ort besichtigt werden.