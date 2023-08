Fester Blitzer in Bereldingen wird am 16. August „scharfgestellt“

Share this with email

(jt) - Die stationäre Radaranlage auf der CR181 in Bereldingen wird ab dem 16. August in Betrieb sein. Das teilte das Ministerium für Mobilität am Mittwoch mit. In diesem Bereich gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h.

Nach Angaben des Ministeriums misst die Radaranlage die Geschwindigkeit in beiden Fahrtrichtungen. Die Toleranz für eventuelle Bußgelder beträgt 3 km/h bei Geschwindigkeiten unter 100 km/h und 3 Prozent bei Geschwindigkeiten über 100 km/h.

