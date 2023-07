Fehlgeleitetes Abwasser führte zu Fischsterben in der Dipbech

Das Wasserwirtschaftsamt liefert am Mittwoch eine Erklärung für das Massensterben in dem Bach in Esch/Alzette.

(jt) - Eine Verunreinigung durch Abwasser hat zum Fischsterben in der Dipbech in Esch/Alzette geführt. Das teilt das Wasserwirtschaftsamt am Mittwoch mit. Durch die Einleitung von Abwässern sei ein Sauerstoffmangel im Bach entstanden, was für viele Fische den Tod bedeutete. Auslöser für das fehlgeleitete Abwasser sei eine Verstopfung in einem Kanal gewesen, präzisiert eine Sprecherin der Behörde auf LW-Nachfrage.

Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung von Esch/Alzette hätten die Einleitung des Abwassers beenden können, so das Wasserwirtschaftsamt. Mitarbeiter der Behörde und des CGDIS installierten Pumpen, um den Sauerstoffgehalt im Bach wieder zu erhöhen.