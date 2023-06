Ettelbrück wird zum Mekka des Landwirtschaftssektors

Die Vorbereitungen für die Landwirtschaftsmesse haben bereits begonnen. Am Freitag wird es so weit sein: Dann öffnet sie ihre Tore für die Besucher.

Am Montag haben die Aufbauarbeiten für die diesjährige Foire agricole begonnen. Die 313 Aussteller haben noch bis Freitag, 9 Uhr Zeit, ihre Stände und Zelte aufzubauen, ehe die ersten Besucher auf das 11.000 Quadratmeter große Gelände hereingelassen werden.

Die erste Ausgabe der Landwirtschaftsmesse fand im Jahr 1983 statt, sie feiert in diesem Jahr ihre 40. Ausgabe. Das Programm der Jubiläumsausgabe ist prall gefüllt. Die Veranstalter versprechen, dass es „alle Tiere des Bauernhofes“ und zahlreiche Landmaschinen zu bestaunen gibt. Das interessiert nicht nur den Profi, sondern auch den Laien.

So wurde es in den vergangenen Jahren zu einer Tradition, dass der erste Tag der Messe den Kindern und Schulklassen gehört. Für sie werden am Freitag zahlreiche Workshops und Shows organisiert. Die offizielle Eröffnungsfeier findet erst gegen 16 Uhr statt. Mit einer Konferenz über regionale Produkte in Schulkantinen endet der erste Tag.

Am Samstag wird es ernst. Zumindest für die Landwirte, die Tiere bei den Wettbewerben angemeldet haben. Bei der Foire agricole wird Luxemburgs schönstes Fleischrind gesucht und das beste Ardenner Pferd. Die Westernreitfrënn werden ihre Fähigkeiten und die ihrer Pferde vorführen und gegen 10 Uhr zeigt die Gruppe „Horsepower“, wie man Heu mit einem Ardenner Pferd mäht, wendet und schwadet.

Gegen 18 Uhr können die Besucher das Abziehen und Präparieren der Sandpiste mit vier Ardenner Pferden beobachten, danach ist Schluss – bis zum Beginn der After-Foire in der Party-Zone.

Der Sonntag beginnt mit einer Messe, die live übertragen wird. Gegen 9 Uhr beginnt der Wettbewerb des Zuchtverbandes für Kleinpferde, Ponys und Spezialrassen. Eine Stunde später wird es für die Jungzüchter von Milchrindern ernst: Dann findet deren Wettbewerb statt.

Das letzte große Ereignis wird am Sonntag um 17 Uhr stattfinden. Bis zu dem Moment haben die Juroren Zeit, die schönsten Kleinpferde und Haflinger zu prämieren. Um 17 Uhr wird es dann ein Defilee der Gewinner und die anschließende Preisüberreichung zu sehen geben.

Danach kehrt wieder Ruhe in den Deichwiesen ein. Die Organisatoren weisen die Aussteller darauf hin, dass der Abbau bis spätestens Mittwoch abgeschlossen sein muss. Ehe dann, ein Jahr später, die 41. Ausgabe stattfinden wird.

