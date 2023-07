Essen für die gute Laune

Share this with email

Während 16 Stunden nichts essen und die restlichen acht Stunden nur zwei Mahlzeiten zu sich nehmen: So schwer sollte das eigentlich nicht sein. Doch für mich grenzt Intervallfasten an ein Ding der Unmöglichkeit. 16:8 nennt sich diese Methode. Und sie verspricht die ein oder andere Wunderwirkung. Unter anderem soll sie Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen.

Förderlich für die Laune ist der Ernährungstrend aber sicherlich nicht. Zumindest nicht für verfressene Menschen wie mich. Das Frühstück darf bei mir gelegentlich schon einmal etwas karger ausfallen, allerdings nicht vollkommen. Und spätestens um 10 Uhr muss dann Nachschub folgen. Ansonsten sinkt die Stimmung drastisch und die Zeit bis zum Mittagsessen wird zur gefühlten Ewigkeit.

Das Abendessen gehört zu den drei besten Hauptmahlzeiten des Tages

Verfechter eines guten Frühstücks können natürlich auch einfach auf das Abendessen verzichten. So spart man sich zumindest das Kochen, eine wirkliche Alternative ist es dennoch nicht. Immerhin gehört das Abendessen zu den drei besten Hauptmahlzeiten des Tages. Und wer will dem schon entsagen und sich stattdessen freiwillig hungrig in den Schlaf wälzen? Also ich nicht.

Sie merken schon: Intervallfasten ist nichts für mich. Zumindest nicht die 16:8-Methode. Mit einer angepassten Version könnte ich mich da schon eher anfreunden. Ohnehin entspricht mein Alltag jetzt schon eher einem 8:16 Modell: Also 16 Stunden lang essen und 8 Stunden fasten. Gut für die Gesundheit und die Linie ist diese Diät zwar nicht. Dafür aber für die Laune.

