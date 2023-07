Esch/Sauer taucht in eine Welt der Magie und der Kunst ein

Wer die Nacht der Legenden in Esch/Sauer besucht, kann nie wirklich sicher sein, was ihn dort erwartet. Dementsprechend erwartungsvoll zog es am Samstag bereits zum Programmauftakt zahlreiche Kinder und Erwachsene in jenen Ort, der im vergangenen Jahr zu einer der 20 schönsten Dörfer Europas gekürt wurde. Bereits der Gang durch die engen, mittelalterlichen Gassen hinauf zur Burg aus dem zehnten Jahrhundert wird an diesem Abend zu einem Erlebnis.

Wer schon immer davon träumte, dass seine Sorgen und bösen Erinnerungen sich in Luft auflösen sollten, war dort genau richtig. Die Fundus Memoriae hat nämlich das erste Erinnerungs-Krematorium der Welt geschaffen und lässt Sorgen, Ängste und Erinnerungen in Rauch aufgehen. Genau das Gegenteil wurde den Besuchern beim Herbaren Lapidarium geboten: Eine Schatzkiste präsentierte die Wunder der Natur und versetzte Groß und Klein in die Welt der Erinnerungen, aber auch ungeahnter Sphären.

1 / 12 Die Tea Time Company sorgte mit ihren akrobatischen Aufführungen für Staunen. © FOTO: Caroline Martin

2 / 12 Das Herbare Lapidarium lud die Neugierigen zum Entdecken ein und entführte sie in die Welt der Erinnerungen. © FOTO: Caroline Martin

3 / 12 Mit viel Fingerspitzengefühl brachte der Hofnarr insbesondere die kleinen Besucher zum Staunen. © FOTO: Caroline Martin

4 / 12 Großer Andrang herrschte unter anderem bei dem Auftritt von Joffer Josette. © FOTO: Caroline Martin

5 / 12 Optische Täuschungen, Zauberei und Kuriositäten überzeugten das Publikum. © FOTO: Caroline Martin

7 / 12 Pyrotechnische Effekte bei den Darbietungen kamen bei den Besuchern besonders gut an. © FOTO: Caroline Martin

8 / 12 Beim Schattentheater wurden die Besucher in die Unterwasserwelt verführt. © FOTO: Caroline Martin

9 / 12 Auf der Place des Jardins, mit der mittelalterlichen Burg im Hintergrund, kamen die Musikfans auf ihre Kosten. © FOTO: Caroline Martin

10 / 12 Beim Auftritt von Serge Tonnar und seiner Band hatten die kleinen Fans den Vortritt. © FOTO: Caroline Martin

Auch, wenn der Aufstieg auf die Burg so manchen Anwesenden ins Schwitzen brachte, wurde er in den historischen Mauern für seine Mühen belohnt: Akrobatische Darbietungen und magische und kuriose Vorführungen der darstellenden Künste brachten sie zum Staunen.

Besondere Momente zwischen Perkussion und Pyrotechnik

Nicht weniger spannend waren die Vorlesungen von Marco Schank und Joffer Josette, das Schattentheater, das die Zuschauer in die Unterwasserwelt verführte oder die Auftritte der Musikkünstler, welche mit kraftvoller Perkussion und pyrotechnischen Effekten für die besonderen Überraschungsmomente sorgten. Außerdem waren die Musik-Combo der Echternacher Musikschule – Sofia Tree und Circus of Doom – sowie Serge Tonnar und seine Band mit dabei.

1 / 3 Nuit des légendes 2023, Esch-sur-Sûre, Esch-Sauer, Esch2023, Photo : Caroline Martin © © FOTO: Caroline Martin ©

2 / 3 Nuit des légendes 2023, Esch-sur-Sûre, Esch-Sauer, Esch2023, Photo : Caroline Martin © © FOTO: Caroline Martin ©

3 / 3 Nuit des légendes 2023, Esch-sur-Sûre, Esch-Sauer, Esch2023, Photo : Caroline Martin © © FOTO: Caroline Martin ©







Ein besonderer Höhepunkt bot sich schließlich gegen 23 Uhr mit der Eröffnung des Underwaterdream-Projekts auf der Brücke, die von Esch/Sauer nach Kaundorf führt. Bis September verwandelt die Brücke sich jeden Abend in der Dämmerung in eine lebende Leinwand, bei der die Zuschauer anhand von einem einzigartigen Soundtrack und fesselnden Bildern die vielen Facetten des Wassers erkunden werden.

