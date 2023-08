Es ist (leider) noch Suppe da

Viele Köche verderben den Brei, heißt ein Sprichwort. Manchmal liegt es aber auch nicht an der Anzahl der Menschen und Maschinen in der Küche ...

Von meinen vielfältigen Talenten habe ich an dieser Stelle schon häufiger berichtet: Ich kann unter anderem sehr laut flüstern, ich erschnuppere M&Ms aus einem Kilometer Entfernung und mir fällt jeder neue Haarschnitt im Büro sofort auf. Mit welcher Gabe ich allerdings nicht gesegnet bin: In mir steckt kein Koch, auch keine Aide de Cuisine. Lediglich als Kaltmamsell mache ich was her. Aber sind wir doch mal ehrlich: Mit kalten Häppchen lässt sich kein Krieg gewinnen.

Die orange Brühe kippte ich später in den Abfluss.

Unterstützung erhalte ich in der Küche seit einiger Zeit von einem Alleskönner, einer Thermomix-Kopie, die mir das Leben erleichtern soll. Ein Trugschluss: Bislang kam der Küchengeselle nur selten zum Einsatz ... und das vermutlich aus einem Grund. Selbst mit Hilfe einer Maschine gelingt es mir nämlich nicht, etwas Essbares auf den Teller zu zaubern.

Versucht habe ich es schon häufig, aber ich scheitere selbst an einer einfachen Gemüsesuppe. Angefangen bei den Zutaten – die waren nämlich entweder schadhaft (faule oder mit Trieben versehene Kartoffeln) oder gar nicht erst vorhanden (Suppengemüse, mit Ausnahme von Möhren). Zudem kam das Rezept ohne Gemüsebrühe aus. Bereits an diesem Punkt hätte ich stutzig werden sollen.

Das Ergebnis des Kochprozesses war trotz reichlich Salz und Pfeffer unheimlich fad. Auch Sahneersatz (wohl auch ein Fehler) konnte nicht helfen. Ich mampfte tapfer eine Suppenschale in mich hinein und tupperte die Reste für den Folgetag ein, kippte die orange Brühe dann aber doch wenig später in den Abfluss.

Natürlich könnte man an dieser Stelle anmerken, dass das Scheitern nicht dem Talent des Koches, sondern den fehlenden Zutaten geschuldet ist. Improvisation ist also auch nicht meine Stärke.