Ermittlungsverfahren nach möglichem Polizeischuss eingeleitet

(TJ/AFP) - Die Staatsanwaltschaft Nancy hat die Eröffnung eines Ermittlungsverfahrens beantragt, nachdem ein junger Mann im Rahmen von Krawallen in Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle) schwer verletzt worden war. Die Familie des Opfers behauptete, dass er von einem Schuss der Spezieleinheit der Polizei Raid getroffen worden sei.

Beantragt wurde die Eröffnung eines Ermittlungsverfahrens gegen Unbekannt wegen "vorsätzlicher Gewalt mit einer Arbeitsunfähigkeit von mehr als acht Tagen durch eine Amtsperson und unter Einsatz einer Waffe", wie der Staatsanwalt François Capin-Dulhoste in einer Pressemitteilung bekannt gab.

Das 25 Jahre alte Opfer befindet sich weiterhin im Krankenhaus in einem "stationären, aber besorgniserregenden" Zustand.

Rückblick

In der Nacht vom 29. auf den 30. Juni wurden Beamte des Raid in Nancy wegen Unruhen in der an Belgien und Luxemburg angrenzenden Gemeinde gerufen, erklärte der Magistrat.

"In diesem Zusammenhang wurden sie gegen 1 Uhr morgens veranlasst, von verschiedenen Waffen Gebrauch zu machen, darunter "einige, die Säcke mit feinen Bleikugeln", auch "Bean Bags" genannt, verschossen. Sie verließen den Ort "gegen 2 Uhr, ohne Kenntnis von möglichen Verletzten".

Am nächsten Morgen erstattete ein Mann auf der Polizeiwache Anzeige und gab an, dass sein Bruder, der "in unmittelbarer Nähe des Tatorts" wohnte, während der Fahrt in seinem Auto schwer am Kopf getroffen worden war.

Die ersten Untersuchungen ergaben, dass die Verletzungen des Fahrers auf einen Treffer von einem "bean bag" zurückgeführt werden könnten, so Capin-Dulhoste weiter.