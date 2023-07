Elf weitere Schöffenräte vereidigt

Am Dienstag legte unter anderem die jüngste Bürgermeisterin in der Geschichte Luxemburgs ihren Eid ab.

Am Montag legten die ersten zwölf Schöffenräte ihren Eid im Innenministerium ab, am Dienstag vereidigte Ministerin Taina Bofferding (LSAP) Bürgermeister und Schöffen aus elf weiteren Gemeinden.

1 / 36 Guy Altmeisch (LSAP) ist neuer Bürgermeister in Differdingen. © FOTO: Anouk Antony

2 / 36 Tom Ulveling (CSV) bleibt Schöffe in Differdingen. © FOTO: Anouk Antony

3 / 36 Thierry Wagner (LSAP) ist neuer Schöffe in Differdingen. © FOTO: Anouk Antony

4 / 36 Fred Bertinelli (LSAP) ist Schöffe in Differdingen. © FOTO: Anouk Antony

5 / 36 Jerry Hartung (CSV) ist Schöffe in Differdingen. © FOTO: Anouk Antony

6 / 36 Michel Wolter (CSV) bleibt Bürgermeister in Käerjeng. © FOTO: Anouk Antony

7 / 36 Yves Cruchten (LSAP) ist neuer Schöffe in Käerjeng. © FOTO: Anouk Antony

8 / 36 Frank Pirrotte (CSV) ist Schöffe in Käerjeng. © FOTO: Anouk Antony

9 / 36 Mireille Duprel (LSAP) ist Schöffin in Käerjeng. © FOTO: Anouk Antony

10 / 36 Jill Goeres aus Bech ist die jüngste Bürgermeisterin in der Geschichte Luxemburgs. © FOTO: Anouk Antony

11 / 36 Norbert Classen ist Schöffe in Bech. © FOTO: Anouk Antony

12 / 36 Nathalie Wohlfart ist Schöffin in Bech. © FOTO: Anouk Antony

13 / 36 Felix Eischen (CSV) bleibt Bürgermeister in Kehlen. © FOTO: Anouk Antony

14 / 36 Marc Bissen (LSAP) ist Schöffe in Kehlen. © FOTO: Anouk Antony

15 / 36 Romain Kockelmann (CSV) ist Schöffe in Kehlen. © FOTO: Anouk Antony

16 / 36 Monique Smit-Thijs (DP) bleibt Bürgermeisterin in Bartringen. © FOTO: Anouk Antony

17 / 36 Youri De Smet (DP) ist Schöffe in Bartringen. © FOTO: Anouk Antony

18 / 36 Frank Colabianchi (DP) ist Schöffe in Bartringen. © FOTO: Anouk Antony

19 / 36 Stéphanie Weydert (Fraï Lëscht) bleibt Bürgermeisterin in der Gemeinde Rosport-Mompach. © FOTO: Anouk Antony

20 / 36 Patrick Hiertes (Fraï Lëscht) ist Schöffe in der Gemeinde Rosport-Mompach. © FOTO: Anouk Antony

21 / 36 Tom Leonardy (Fraï Lëscht) ist Schöffe in der Gemeinde Rosport-Mompach. © FOTO: Anouk Antony

22 / 36 Tom Jungen (LSAP) bleibt Bürgermeister in Roeser. © FOTO: Anouk Antony

23 / 36 Bettina Ballmann (LSAP) ist Schöffin in Roeser. © FOTO: Anouk Antony

24 / 36 Angelo Lourenço Martins (LSAP) ist Schöffe in Roeser. © FOTO: Anouk Antony

25 / 36 Gérard Zoller ist Bürgermeister in Saeul. © FOTO: Anouk Antony

26 / 36 Leo Lutgen ist Schöffe in Saeul. © FOTO: Anouk Antony

27 / 36 Tom Staus ist Schöffe in Saeul. © FOTO: Anouk Antony

28 / 36 Carole Gils ist neue Bürgermeisterin in Tandel. © FOTO: Anouk Antony

29 / 36 Frank Schmit ist Schöffe in Tandel. © FOTO: Anouk Antony

30 / 36 Marc Roeder ist Schöffe in Tandel. © FOTO: Anouk Antony

31 / 36 Bob Bintz ist Bürgermeister der Ernztalgemeinde. © FOTO: Anouk Antony

32 / 36 Daniel Baltes ist Schöffe in der Ernztalgemeinde. © FOTO: Anouk Antony

33 / 36 Jean-Pierre Schmit ist Schöffe in der Ernztalgemeinde. © FOTO: Anouk Antony

34 / 36 Jeff Gangler ist Bürgermeister in Baschleiden. © FOTO: Anouk Antony

35 / 36 Arny Jacobs ist Schöffe in Baschleiden. © FOTO: Anouk Antony

36 / 36 Félicie Reuter ist Schöffin in Baschleiden. © FOTO: Anouk Antony









































































So wurden die gewählten Gemeindevertreter aus Bech, Bartringen, Baschleiden, Differdingen, Käerjeng, Kehlen, Roeser, Rosport-Mompach, Saeul, Tandel und der Ernztalgemeinde vereidigt. Demnach haben am Dienstag unter anderem Jill Goeres, die die jüngste Bürgermeisterin des Landes ist, sowie Guy Altmeisch (LSAP), neuer Bürgermeister in Differdingen, ihren Schwur abgelegt.